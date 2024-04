Zehn Wölfe (Symbolbild) wurden schon gemäß der Kärntner Wolfsverordnung abgeschossen. AFP/THOMAS KIENZLE

Klagenfurt – Im Bezirk Spittal an der Drau ist in der Nacht auf Donnerstag bereits der zehnte Wolf gemäß der Kärntner Wolfsverordnung abgeschossen worden. Bei dem Tier habe es sich um einen "Risikowolf" gehandelt, er habe sich in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gebäuden befunden, teilte der Landespressedienst in einer Aussendung mit. Im Bezirk Spittal galten mit Stand Donnerstag noch zwei weitere "Entnahmefreigaben". (APA, 4.4.2024)