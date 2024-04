Weil den Kolleginnen und Kollegen bei "Beachatlas" die üblichen Strandbestenlisten ein wenig zu eindimensional waren, haben sie den Golden Beach Award ins Leben gerufen. Die erste, nach eigenem Bekunden, Rangliste, in der nicht nur die Farbe des Meeres und die Beschaffenheit des Sandes bewertet wurden, sondern auch das Drumherum, also das Party- und Nachtleben, das Gemeinschaftsgefühl vor Ort, die Natur, die kulturelle Bedeutung et cetera, miteinbezogen wurde. In der Jury saßen Experten und Influencerinnen. Die kamen zu folgendem Schluss:

1. Bora Bora, Französisch Polynesien

Kristallklares Wasser, postkartenreife Sonnenuntergänge: Das bietet Bora Bora. Der Himmel für Instagramer, aber die Hölle fürs Budget, wie man nicht ohne Ironie bei "Beachatlas" anmerkt.

2. Boulders Beach, Südafrika

Der afrikanische Pinguin gilt als gefährdet. REUTERS

Ein malerischer Sandstrand nahe Kapstadt, den man sich mit einer Pinguin-Kolonie teilt. Was den Ort schon zu etwas Besonderem macht, befindet die Jury.

3. Waikiki Beach, USA

Waikiki Beach in Honolulu. AP

Der Waikiki Beach auf Hawaii erzähle Geschichten über Geschlechtervielfalt und indigenes Erbe, heißt es. Die Kapaemahu, vier Steine an diesem berühmten Strand, sind eine Hommage an vier legendäre Mahu (Personen des dritten Geschlechts), die vor Jahrhunderten die Heilkunst von Tahiti nach Hawaii brachten. Der Name Kapaemahu ehrt auch den Anführer dieser Heiler, der ihre spirituelle Kraft auf die Steine übertrug, bevor sie verschwanden, und die Steine mit männlichen und weiblichen Geistern beseelte.

4. Copacabana, Brasilien

Die Copacabana in Rio de Janeiro bietet eine einzigartige Mischung aus urbaner Energie und natürlicher Schönheit. Der eigentliche Charme von Copacabana liege jedoch in den atemberaubenden Stränden und dem Blick auf die Küste, die die Hauptattraktion für viele Besucher darstellen, liest man.

5. Maya Bay, Thailand

So einsam ist es an der Maya Bay selten. Getty Images

Maya Bay, Thailands Vorzeigestrand, besticht durch klares blaues Wasser, Klippen und weißen Sand. Berühmt geworden durch "The Beach", wurde Maya Bay zum ultimativen Reiseziel. Was nicht nur positive Effekte hatte ...

6. Black Sand Beach, Island

Der Adlerfelsen am Reynisfjara in Island. IMAGO/imagebroker

Reynisfjara mit seinem schwarzen Sand ist durch das Zusammentreffen von Lava aus dem Vulkan Katla und dem Nordatlantik entstanden. Der Strand beherbergt auch beeindruckende Basaltsäulen, die eine surreale Kulisse schaffen, die Filmemacher wie Touristen begeistert.

7. Glass Beach, USA

Der Glass Beach in Kalifornien sei ein Meisterwerk der Natur. Jahrzehntelang weggeworfenes Glas wurde vom Meer in einen funkelnden Strand aus bunten Kieseln verwandelt. "Das unerbittliche Polieren der Wellen hat diesen Abfall in eine atemberaubende, juwelenähnliche Leinwand verwandelt, die die Kraft der Natur unter Beweis stellt", heißt es bei "Beachatlas".

8. JBR Beach, Dubai

Stadtstrand von Dubai. REUTERS/Abdel Hadi Ramahi

Mit goldenem Sand und klarem Wasser bietet der JBR Beach Wassersport, Kamelreiten und vieles mehr. The Walk, die lebhafte Promenade, bietet Geschäfte, Restaurants und Straßenunterhaltung. Es sei der perfekte Ort für alle, die den Strand lieben, aber auch das Stadtleben nicht missen möchten, befindet die Jury: "Ein Muss in Dubai für Spaß und Sonne."

9. Skelettküste, Namibia

Unwirtlich und faszinierend: Die Skelettküste, auch bekannt als "Höllentor", ist ein trostloser Abschnitt in Namibia, wo der Benguelastrom auf die Wüste trifft. Ihr unheimlicher Name leitet sich von den Walskeletten und zahlreichen Schiffswracks ab, die entlang der Küste verstreut liegen. Das Volk der Ovahimba, das die Walknochen für seine Hütten verwendet, trägt zur einzigartigen Kulturlandschaft der Region bei.

10. Omaha Beach, Frankreich

Omaha Beach in Saint-Laurent-sur-Mer in der Normandie. AP

Omaha Beach in der Normandie ist ein historischer Landeplatz aus dem Zweiten Weltkrieg, der an die D-Day-Invasion der Alliierten erinnert. Heute ist der Strand friedlich, doch die Überreste deutscher Bunker zeugen von seiner bewegten Vergangenheit. Eine beeindruckende Edelstahlskulptur, Les Braves, steht an der Küste als Denkmal an die amerikanischen Soldaten und bietet einen tiefen Einblick in die Ereignisse, die sich an diesem bedeutenden Küstenabschnitt abgespielt haben. (red, 9.4.2024)