19.40 REPORTAGE

Re: Gesund ohne OP Erkrankte fühlen sich bei der Entscheidung für oder wider eine Operation oft überfordert und alleingelassen. Viele Ärztinnen und Ärzte wollen das verbessern und auf Augenhöhe miteinander reden, anstatt vorschnell zum Messer zu greifen. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIEGSDRAMA

American Sniper (USA 2014, Clint Eastwood) Bradley Cooper als Scharfschütze Chris Kyle, der als Mitglied der U.S. Navy Seals im Irakkrieg über 150 Menschen tötete. American Sniper, von Clint Eastwood so nüchtern wie präzise in Szene gesetzt, wurde gleichermaßen als patriotisches Kriegsdrama wie als Antikriegsfilm rezipiert. Bis 22.45, RTL 2

21.05 ACHTERBAHN

Wilde Maus (A 2017, Josef Hader) Der Musikkritiker Georg steht vor den Trümmern seiner bürgerlichen Existenz. Nach 20 Jahren vom jüngeren, deutschen Chefredakteur entlassen, verheimlicht er seiner Frau die neuen Lebensumstände und begibt sich auf einen immer weiter eskalierenden Rachefeldzug. Josef Hader überzeugt als frustrierter Journalist, nicht minder bravourös: Pia Hierzegger und Georg Friedrich.

Bis 22.45, ORF 3

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Cash oder Karte? Steht das Bargeld vor dem Aus? Derzeit kann man noch in ­allen Ländern auch bar bezahlen, doch die Digitalisierung bei der Bezahlung schreitet weltweit voran. Patrick A. Hafner, Michael Mayrhofer und Josef Dollinger haben sich den Zahlungsverkehr in Indien, Schweden und China angeschaut. Bis 22.00, ORF 2

Führte ein an Widersprüchen reiches Leben und half dem Rock 'n' Roll auf die Sprünge: Little Richard in der Doku "I Am Everything", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Magnolia Pictures

21.45 DOKUMENTARFILM

Little Richard: I Am Everything (USA 2023, Lisa Cortés) Lisa Cortés rückt in ihrem Film dem überlebensgroßen Rock-'n'-Roll-Innovator Little Richard auf den pulsierenden Leib und nimmt dabei die oft übersehenen schwarzen und queeren Ursprünge dieser Musik in den Blick. Bis 23.25, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Das Uhrwerk des Lebens (1) – Geschichte der Kindheit Die Umstände, unter denen Kinder aufwachsen, haben sich verändert. Der erste Teil der zweiteiligen Doku blickt zurück in die Vergangenheit und stellt Fragen zur Kindheit, die unverändert aktuell sind. Bis 23.20, ORF 2

23.25 KONZERT

Rickie Lee Jones: Hamburg Sessions Ein Auftritt der großen US-amerikanischen Singer-Songwriterin (Chuck E.’s in Love) 2023 im Hamburger Mojo Club. Bis 0.35, Arte

23.25 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien lehrt Promis und speziell Politprominenz wieder mit seinem Mikrofon das Fürchten. Bis 23.55, ORF 1

0.20 ABENTEUER

Master and Commander – Bis ans Ende der Welt (USA 2003, Peter Weir) Peter Weirs kluges wie grandioses Seefahrer- und Kriegsdrama mit Russel Crowe, der am 7. April 60 wird. Bis 2.25, ORF 1