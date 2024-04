Die Radstars kamen in einer Abfahrt der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt mit hoher Geschwindigkeit zu Sturz. Roglic dürfte glimpflich davon gekommen sein

Als es noch wie geschmiert lief. IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefa

Bilbao – Die Baskenland-Rundfahrt ist am Donnerstag von einem folgenschweren Massensturz mit mehreren verletzten Topstars überschattet worden. Eines der mit Krankenwagen abtransportierten Opfer war Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard. Der Däne und der bereits am Vortag gestürzte Gesamtführende Primoz Roglic kamen in einer eigentlich unscheinbaren Rechtskurve einer Abfahrt mit mehreren anderen Fahrern von der Straße ab und schlugen auf eine Betonwasserrinne auf.

Ex-Weltmeister Remco Evenepoel vermied das zwar artistisch, kam anschließend aber dennoch zu Fall und zog sich laut ersten Informationen einen Schlüsselbeinbruch zu. Der wie andere minutenlang offensichtlich verletzt liegen gebliebene Vingegaard wurde nach notärztlicher Versorgung mit einer Halskrause auf einer Bahre in einem Krankenwagen abtransportiert.

Roglic blieb von schwereren Verletzungen verschont, er verließ den Unfallschauplatz mit erhobenem Daumen in einem Teamfahrzeug. Zu den Sturzopfern zählte auch Jay Vine. Die beiden österreichischen Profis Felix Gall und Gregor Mühlberger waren nicht in den Unfall verwickelt. Mitausgelöst dürfte den Massencrash der in der Kurve weggerutschte Natnael Tesfatsion haben, nach ihm stürzten rund ein Dutzend weitere Fahrer.

Die vierte Etappe wurde wenige Minuten nach dem Massensturz für die restlichen 35 km bis Legutio nur noch neutralisiert fortgesetzt. (APA, 4.4.2024)