Die Reds fixierten in der Schlussviertelstunde den verdienten Heimsieg gegen das Schlusslicht.

Jürgen Klopp hat Grund zur Freude. EPA/PETER POWELL

Liverpool – Liverpool ist alter und neuer Fußball-Spitzenreiter der englischen Premier League. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp feierte am Donnerstagabend einen hart erkämpften, aber hochverdienten 3:1-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United. Durch den Heimerfolg verdrängten die Reds Arsenal nach 24 Stunden wieder von der Tabellenspitze.

Darwin Nunez (17.), Alexis Mac Allister (76.) und der eingewechselte Cody Gakpo (90.) sorgten mit ihren Treffern für Jubel im Anfield-Stadion. Ein Eigentor zum Ausgleich durch Conor Bradley (58.) hatte die Stimmung auf den Rängen zwischenzeitlich gedämpft und dem Abstiegskandidaten Sheffield Hoffnung gemacht.

Der Dreikampf in der Premier League bleibt hoch spannend. Am Mittwoch hatte Arsenal mit einem 2:0 gegen Luton Town seine Pflichtaufgabe erfüllt und Titelverteidiger Manchester City mit einem 4:1 gegen Aston Villa den Druck auf die Konkurrenten erhöht. Liverpool führt die Tabelle bei noch acht ausstehenden Spielen mit 70 Punkten an, die Gunners sind Zweiter mit 68 Punkten. City belegt mit 67 Zählern Platz drei. (APA, 4.4.2024)