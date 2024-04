Wir sind schon ziemlich weit mit der Vorbereitung", erzählt der neue Diagonale-Direktor und Ex-STANDARD-Kollege, der jetzt noch in seinem Büro in Wien sitzt, bevor er dann bald "in die großartige Literaturstadt" Graz aufbrechen wird. Er hat also wieder ein bisschen Zeit zum Lesen, nachdem er im Dezember und Jänner mit all den Einreichungen und elendslangen Filmsichtungen wahnsinnig viel zu tun hatte und kaum zum Schlafen kam. "An Weihnachtsfeiertage mit der Family war da gar nicht zu denken." Und auch nicht an Bücher schenken und auspacken.

Dominik Kamalzadeh und sein Buchtipp. privat

Seine Ungeduld, wenn er sich einen schlechten Film anschaut, ist größer, als wenn ihm ein Buch nicht gefällt. "Da habe ich den fast schon krankhaften Ehrgeiz, es als Herausforderung bis zum Ende zu lesen, woran ich dann aber doch immer scheitere." Luchino Viscontis Verfilmung von Camus’ Der Fremde aus dem Jahr 1967 "mit einem sehr feschen, braun gebrannten Marcello Mastroianni hat mich total geflasht und bei mir zu einer jahrelangen Camus-Obsession geführt" – sein Französischlehrer schleppte die Klasse damals ins Schikanederkino. Letzten Sommer besuchte er sogar Camus’ Grab in der Provence: "In dem kleinen Ort, wo er sich ein Haus gekauft hat, das ihn an seine Kindheit in Algerien erinnerte. Das hat mich sehr berührt."

Dinçer Güçyeters Unser Deutschlandmärchen sei ein "untypisches Memoir", weil der Autor ganz unterschiedliche stilistische Perspektiven auf seine Familie werfe: "Ein perfektes literarisches Beispiel dafür, wie die zweite Generation auf die erste blickt und sich in vielerlei Hinsicht auf schmerzhafte Weise zu erinnern versucht, gleichzeitig aber auf dem eigenen Leben beharrt. Als auffälliges, an Literatur interessiertes Kind, das den Machismo der Väter ablehnte, bekennt sich der Autor zu seiner Herkunft, ist aber auch ein Beispiel für erfolgreiche Integration." Fasziniert hat ihn das Buch auch deshalb, "weil wir das Thema ‚Erste Generation der Gastarbeiter‘ im Rahmen unseres Specials Die erste Schicht bei der Diagonale behandeln werden." Da wird er selbst wieder kaum zum Schlafen kommen. (Manfred Rebhandl, 6.4.2024)