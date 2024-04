Das ging schnell: Kaum ist die weiße "Moonswatch Mission to the Moonphase" auf dem Markt, kündigt Swatch ein komplett schwarzes Modell an. Mit an Bord ist wieder Snoopy

Auf Weiß folgt Schwarz: Das ist sie, die neue, nachtschwarze Moonswatch. Swatch

Swatch gönnt den Moonswatch-Fans keine Pause. Kaum haben sich die Menschenschlangen aufgelöst, die sich am 26. März vor den Stores für die weiße "Moonswatch Mission to the Moonphase" aka Snoopy-Moonswatch angestellt haben, schießen die Bieler schon die nächste Snoopy-Version hinterher. Angeteasert wurde sie schon vor Tagen, unter anderem auf Instagram. Der Verkauf beginnt just einen Tag vor dem Start der Genfer Uhrenmesse Watches & Wonders.

Dieses Mal ist es eine komplett schwarze Uhr. Sie ist, so steht's im Pressetext, dem Neumond gewidmet und heißt daher ganz offiziell "Bioceramic Moonswatch Mission to the Moonphase – New Moon".

Ein Zitat von Snoopy aus einem "Peanuts"-Comic wird unter UV-Licht sichtbar. Swatch

Sie zeigt dementsprechend eine schwarze Mondphasenscheibe mit einer ebenso schwarzen, jedoch semitransparenten Maske. Auf diesem Hilfszifferblatt bei zwei Uhr hat es sich, wie bei der weißen Vorgängerin, wieder Snoopy gemütlich gemacht. Auf der Mondphasenmaske und -scheibe des Modells ist zwischen der Mondsichel und den Sternen ein Zitat aus einem Snoopy-Comic versteckt, das erst unter UV-Licht sichtbar wird. Wieder lautet die Message: "I can't sleep without a night light!"

Die Gehäuserückseite der 42-Millimeter-Uhr aus Bioceramic. Swatch

Auch sonst kommt die schwarze Snoopy-Moonswatch wie ihre weiße Vorgängerin daher. Die Hauptfunktionen der originalen Speedmaster Moonwatch, der ersten Uhr auf dem Mond, sind auch bei der Bioceramic Moonswatch Mission to the Moonphase zu finden: das asymmetrische Gehäuse, der Punkt über der Neunzig auf der Tachymeterskala der Lünette und die charakteristischen Speedmaster-Hilfszifferblätter.

Die Quarzuhr kombiniert eine Mondphasenfunktion mit einem Chronografen. Swatch

Dass man eine schwarze Edition der Moonswatch herausbringt, ist nur konsequent: Immerhin gibt es auch von der großen Schwester, der Omega Speedmaster, eine dunkle "Dark Side of the Moon". Sie war 2013 die erste Keramik-Speedmaster der Marke. Zudem ziert der Beagle schon seit langem die begehrten Versionen der Omega Moonwatch.

Auf dem Gehäuseboden ist ihr Mission-Statement zu lesen, und auf dem Zifferblatt und der Krone sind die Swatch-X-Omega-Logos zu sehen. Den Deckel des Batteriefachs ziert ein von jenem in Snoopys Welt inspirierter Mond. Wie alle Modelle aus der Zusammenarbeit der beiden Marken ist auch die schwarze "Snoopy" aus dem von der Marke patentierten Bioceramic gefertigt, einer Mischung, die zu zwei Dritteln aus Keramik und zu einem Drittel aus biobasierten, aus Rizinusöl gewonnenen Materialien besteht. Ebenso wie bei den anderen Modellen der Kollektion ist der Kauf auf eine Uhr pro Person, Tag und Swatch-Store limitiert. Kostenpunkt: 315 Euro. (Markus Böhm, 5.4.2024)