Die Ärzte mit Sänger Farin Urlaub und Schlagzeuger Bela B, hier während eines Konzerts beim Frequency Festival 2023. APA/FLORIAN WIESER

Eigentlich wollte die Berliner Punkrock-Band keine weitere Single aus ihrem bereits vor drei Jahren erschienenen Album Dunkel veröffentlichen. Doch nun haben die Ärzte mit Blick auf die Europawahl im Juni mit dem Song Demokratie eine Hymne an die Eigenverantwortung ausgekoppelt. Auf der eigenen Website schreiben die Ärzte: "Der Song passt leider grad."

bademeisterTV

Man lebe zwar in einem demokratischen Staat, der felsenfest auf seiner Grundordnung stehe, doch scheine die Demokratie gerade unterhöhlt zu werden. "Alle schreien, niemand hört mehr zu; alle haben recht, Fehler machen immer die anderen; und Kompromisse gelten schon als eine Niederlage", sagt Gitarrist Farin Urlaub. Er habe das Gefühlt, Deutschland ähnle immer mehr den USA, wo Meinungsbildung in abgesonderten Blasen stattfindet.

Schrei nach Liebe

In dem von Urlaub geschriebenen Song heißt es: "Du bist wesentlich, es geht nicht ohne dich." Es folgt auch ein Hinweis auf eigene Möglichkeiten: "Falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann: Wie wär's mit wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an." Am Ende des Videos wird eine weitere Botschaft eingeblendet: "Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Wenn du darauf verzichtest, wirst du bald vielleicht nicht mehr wählen können."

Im KI-basierten Musikvideo werden zahlreiche Clips der Band zitiert, unter anderem auch Schrei nach Liebe. Der 1994 veröffentlichte Song gilt als Hymne gegen Rechtsextremismus und wird bei den Konzerten der Band frenetisch gefeiert.

Die Ärzte engagieren sich seit Jahren politisch und gesellschaftlich. Im Video ist ein Farin-Urlaub-Avatar im Deutschen Bundestag zu sehen. "Wir agieren als Band politisch, weil Neutralität gar keine Option ist heutzutage", sagt Urlaub. "Als echter Politiker wäre ich persönlich allerdings denkbar ungeeignet, schon aus Mangel an jeglicher Kompetenz." (dpa, red, 5.4.2024)