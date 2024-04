Sie hat Ja gesagt. AP

Innsbruck – Die alpinen Skistars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben in ihren sozialen Netzwerken ihre Verlobung bekanntgegeben. Die US-amerikanische Olympiasiegerin und der zuletzt schwer verletzte Norweger haben einander in Innsbruck eine langfristige Beziehung versprochen, wie auf Bildern auf Instagram zu sehen ist. Bis zur Hochzeit wird es wohl noch etwas dauern, wie auch Kilde verriet.

"Das wird wahrscheinlich passieren, wenn wir sesshaft geworden sind, also in ein paar Jahren", meinte der 31-Jährige. Das Paar hatte die Beziehung im Mai 2021 öffentlich gemacht. Shiffrin hatte im Vormonat mit ihrem bereits 97. Weltcupsieg ihren Status als beste Skirennläuferin der Geschichte zementiert. Kilde, der den Gesamtweltcup 2020 gewonnen hat, hatte in Wengen einen schweren Sturz samt tiefer Fleischwunde in der rechten Wade erlitten.

Die 29-jährige Shiffrin, die selbst wegen einer Knieverletzung sechs Wochen pausieren musste, war am Bett des Verletzten eine Stütze für dessen Genesung. "In schwierigen Zeiten realisierst du, wer dich liebt und sich um dich sorgt", hatte Kilde in dieser Zeit gemeint. (APA, red, 5.4.2024)