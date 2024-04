Teillegalisierung Deutsche Polizei beklagt unklare Regelungen bei Cannabis im Verkehr

Nach der am Montag in Kraft getretenen Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland beklagt die Polizeigewerkschaft unklare Regelungen bei Cannabis im Straßenverkehr. So sei offen, welcher THC-Grenzwert künftig im Straßenverkehr gelte. Die Beamten hätten bislang auch keine Feinwaagen erhalten und könnten Cannabis nicht auf den THC-Gehalt prüfen