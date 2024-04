Aktuell ist noch unklar, wer für den fünften "Matrix"-Teil vor der Kamera stehen wird. Warner Bros

Das dystopische "Matrix"-Franchise soll fortgesetzt werden, ein fünfter Teil ist in Arbeit, wie von Warner Bros bestätigt wird. Und Regie führt diesmal jemand, der sich mit Science-Fiction auskennt: Drew Goddard hatte bereits das Drehbuch zur Filmadaption von Andy Weirs Roman "Der Marsianer" geschrieben und war dafür für einen Oscar nominiert. Seine Karriere begann er in den 1990er-Jahren als Autor für die Serien "Buffy" und "Angel", sein Regiedebüt feierte er mit dem von Kritikern und Fans gefeierten "The Cabin in the Woods". Auch an den Drehbüchern von "Lost", "Cloverfield" und "World War Z" wirkte Goddard mit.

Wachowski-Nachfolge

Neben der Regie soll Goddard bei "Matrix 5" auch für das Drehbuch verantwortlich sein. Die ursprüngliche Co-Regisseurin Lana Wachowski wird als Produzentin fungieren. Sie hatte schon den vorherigen Teil, "Matrix Resurrections", als Regisseurin und Co-Drehbuchautorin ohne ihre Schwester Lilly umgesetzt. Da sich die Produktion noch in einem frühen Stadium befindet, ist zum aktuellen Stand unklar, ob auch Schauspielerinnen und Schauspieler wie Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving und Jada Pinkett Smith mit an Bord sein werden.

"Drew kam zu Warner Bros mit einer neuen Idee, von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Art und Weise wäre, die 'Matrix'-Welt fortzuführen, indem sie sowohl das ehrt, was Lana und Lilly vor über 25 Jahren begonnen haben, als auch eine einzigartige Perspektive bietet, die auf seiner eigenen Liebe zu der Serie und den Charakteren basiert", wird Jesse Ehrman von Warner Bros in einem Artikel des Fachmediums "Deadline" zitiert. "Das gesamte Team von Warner Bros Discovery ist begeistert, dass Drew diesen neuen 'Matrix'-Film macht und seine Vision dem filmischen Kanon hinzufügt, den die Wachowskis ein Vierteljahrhundert lang hier im Studio aufgebaut haben."

Der erste "Matrix"-Film im Jahr 1999 hatte Cineasten nicht nur wegen der damals revolutionären Special Effects, sondern auch wegen der ungewöhnlichen Story überzeugt und gehört heute zu den am meisten geschätzten Werken des Cyberpunk-Genres. (stm, 5.4.2024)