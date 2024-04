Strasshof/Korneuburg – Eine Bluttat in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Freitag im Zentrum eines Geschworenenprozesses am Landesgericht Korneuburg gestanden. Ein 35-Jähriger soll seine ehemalige Lebensgefährtin (33) im vergangenen Oktober erschossen haben. Der Mann bekannte sich zum Mordvorwurf und zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz schuldig, Körperverletzung und gefährliche Drohung bestritt er. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine bis zu lebenslange Haft.

Die Tat geschah am 21. Oktober 2023. Gegen 13.30 Uhr soll der schwedische Staatsangehörige die gerade in einem Pkw eingetroffene Frau vor dem Haus ihrer Familie aus unmittelbarer Nähe mit einem "gezielten Kopfschuss" aus einer Pistole getötet haben, hielt die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsvortrag fest. Der 35-Jährige selbst fand für die Tat, die er sinngemäß als Kurzschlusshandlung bezeichnete, am Freitag eigentlich keine Worte: "Ich kann das wirklich nicht aussprechen." Zu seinen Gedanken unmittelbar vor beziehungsweise bei dem Schuss schlingerte der Angeklagte längere Zeit mit seinen Aussagen umher. Auf eindringliche Nachfrage von Opferanwalt Peter Philipp räumte der Mann dann doch zumindest einen erweiterten Tötungsvorsatz ein. Die 33-Jährige starb an Ort und Stelle. Der Beschuldigte sei zunächst geflüchtet. Kurz darauf stellte er sich aber bei der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram und wurde dort festgenommen.

Die verwendete Waffe wurde im Pkw des Mannes sichergestellt. Die Pistole der Marke FEG besaß der 35-Jährige laut Anklagevorwurf illegal, er ist deshalb auch wegen Paragraf 50 Absatz 1 des Waffengesetzes angeklagt. Gekauft hatte der gerichtlich Unbescholtene die Pistole eigenen Angaben zufolge um 700 Euro "von einem Afghanen" in Wien.

Das 33-jährige Opfer starb nach einem Kopfschuss an Ort und Stelle. APA/FLORIAN WIESER

"Ich habe um Hilfe geschrien"

Der Beschuldigte dürfte bereits zuvor tätlich geworden sein. Am 15. August 2023 soll der 35-Jährige der Frau mehrere Faustschläge versetzt haben, das Opfer erlitt zahlreiche Hämatome und eine Schnittwunde. Nach Angaben der Staatsanwältin gab es vorher "einen Streit, der eskalierte". Zudem soll der Angeklagte die 33-Jährige mit dem Umbringen bedroht haben, was dieser bestritt. Wenig später kam es zur bereits vierten Trennung, die Frau zog bei ihren Eltern in Strasshof ein.

Die Mutter des Opfers wurde dort am 21. Oktober des Vorjahres Augenzeugin der Bluttat. "Ich habe um Hilfe geschrien. Es war zu spät", schilderte sie unter Tränen. Ihre Tochter habe zuvor mit ihrem Partner oft Probleme und vor ihm "immer Angst" gehabt.

Das Paar hatte vier gemeinsame Kinder, die nun bei der Mutter der 33-Jährigen leben. Gegen den Beschuldigten war im Vorjahr ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen worden, auch eine einstweilige Verfügung wurde erwirkt. Ärger darüber, dass er seine Kinder nicht mehr sehen dürfe, gilt laut Staatsanwaltschaft als Tatmotiv. Verteidigerin Astrid Wagner relativierte dies, sprach davon, dass dem Angeklagten durch die erneute Trennung "der Boden unter den Füßen weggezogen" worden sei. Der 35-Jährige sei "sicher kein kaltblütiger Mörder". Der Angeklagte selbst berichtete von Kontrollverlust und Einsamkeit. Es sei "schwer zu erklären, wie das alles passiert ist", er sei "tief reingefallen". (APA, red, 5.4.2024)