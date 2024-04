London - Das erfolgreiche Videospiel "Fallout", das nichts für schwache Nerven ist, kommt als Serie via Amazon Prime. Verantwortlich für die acht Folgen zeichnet das Ehepaar Jonathan Nolan und Lisa Joy, die zuvor die Erfolgsserie "Westworld" kreierten. Der Bruder von Regisseur Christopher Nolan sagte bei der Premiere am Donnerstag in London, er sei sowohl nervös als auch aufgeregt gewesen, die beliebte postapokalyptische Gameserie zu adaptieren.

Mike Hopkins (Senior Vice President von Prime Video und Amazon MGM Studios, links), Schauspielerin Ella Purnell und Filmemacher Jonathan Nolan. Foto: AP/Rafiq Maqbool

Es war "ehrlich gesagt einschüchternd, und der Grund dafür ist, dass ich die Spiele gespielt und sie geliebt habe", erzählte Nolan. Die Serie konzentriert sich auf drei Hauptfiguren: Bunkerbewohnerin Lucy MacLean (Ella Purnell), Maximus, ein Mitglied der Stählernen Bruderschaft (Aaron Moten), und den mutierten Kopfgeldjäger The Ghoul (Walton Goggins).

Angesiedelt ist die Story im Ödland von Los Angeles. Ein Atomkrieg hat im Jahr 2077 die USA vollkommen zerstört, nur wenige Glückliche konnten sich in die begehrten Atombunker retten. Gut 200 Jahre später hat die junge Frau Lucy genug vom Leben unter der Erde und macht sich auf, die verstrahlte Oberfläche zu erkunden. Allerdings hat sie nicht mit den Dingen gerechnet, die sie dort entdeckt: Mutierte Lebewesen finden sich dort ebenso wie gefährliche Verbrecher und schräge Typen, die einzig und allein ihr Überleben sichern wollen.

Fallout – Offizieller Trailer | Prime Video

Amazon Prime Video Deutschland

Nolan, der an mehreren Filmen seines Bruders mitschrieb, darunter "Interstellar" und "The Dark Knight", führte bei den ersten drei Episoden der Serie Regie. "Ich denke, es ist den Spielen in dem Sinne sehr ähnlich, dass jedes Spiel in der Franchise eine Verbindung zu diesem größeren Universum herstellt, aber jedes Spiel ein neues Setting, eine neue Reihe von Charakteren und eine neue Geschichte hat." sagte der 47-jährige Nolan.

"Fallout" startet am 11. April auf Prime Video. Die erste Staffel hat acht Folgen. (APA, 5.4.2024)