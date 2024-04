Leonidas Kavakos und Freunde geigten im Musikverein auf. Julia Wesely

Vorbei die Zeiten, da sich Klassiktalente auf der Bühne noch unbekümmert an Barockmusik erproben konnten. Längst liegt der Bereich in spezialisierten Händen: Menschen mit historischen Arbeitsgeräten, profundem Bildungshintergrund und nicht selten einer Vorliebe für ruppige Akzente geben den Originalton an.

Da ist es erfrischend, wenn ein Stilgeneralist wie Leonidas Kavakos wieder einmal seiner Bach-Begeisterung frönt. Stimmt natürlich: Auch der griechische Geiger hat Grundsätze der "Historisch informierten Aufführungspraxis" verinnerlicht, arbeitet auf barockem Terrain mit einem gläsernen Sound und einer swingenden Phrasierung. Zugleich ist da aber seine persönliche Note: Der Bach des 56-Jährigen strahlt, auch auf hohem Tempo, unaufgeregte, vergeistigte Eleganz aus.

Begeisterung auf der Zielgeraden

Nach einem Aufnahmeprojekt mit den Partiten und Sonaten des Thomaskantors versenkt sich Kavakos nun in die Violinkonzerte. Zugegeben: Live im Musikverein fehlt es ihm und seinem originaltönenden Apollon Ensemble am Donnerstag anfangs an rhythmischem Zusammenhalt. Spätestens im E-Dur-Konzert sind die sieben Herren aber ausreichend eingegroovt und gestalten den anfänglichen Ohrwurm ebenso geschmeidig wie nuancenreich. BWV 1056 wiederum (wohl ursprünglich als Geigenkonzert komponiert und darum nun entsprechend aufbereitet) berückt vor allem mit seinem Largo-Herzstück. Und BWV 1052, ebenso zum Violinkonzert mutiert? Lässt im Stirnsatz zwar die schnittigen Synkopen vermissen, begeistert aber auf der Zielgeraden: Trotz aller Rasanz gibt Kavakos nie die Delikatesse seines Spiels preis. Letztes Glanzstück der Griechen die berühmte "Air": eine Zugabe von apollinischer Klarheit. (Christoph Irrgeher, 5.4.2024)