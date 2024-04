Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind seit 2018 zusammen. APA/AFP/ANGELA WEISS

London – Mit einem Babyfoto hat das britische Model Suki Waterhouse bestätigt, dass sie und Hollywoodstar Robert Pattinson ("Twilight", "Good Time", "The Batman") Eltern geworden sind. Die 32-jährige Schauspielerin und Musikerin veröffentlichte am Freitag auf Instagram ein Bild von sich, auf dem sie ein Baby in den Armen hält, der Kopf ist mit einer Hand verdeckt. "Willkommen auf der Welt, Engel", schrieb Waterhouse und setzte ein Herz-Emoji dazu. Name und Geschlecht des Kindes blieben unklar.

Die Britin hatte ihre Schwangerschaft im November angedeutet und später Bilder mit sichtbarem Babybäuchlein gepostet. Die britische Zeitung "Daily Mail" berichtete Ende März über die Geburt. Das Paar habe sein Haus in Los Angeles mit einem Kinderwagen verlassen. Eine Bestätigung gab es bisher aber nicht. Waterhouse ist seit 2018 mit ihrem 37-jährigen Landsmann Pattinson liiert – und laut der Zeitschrift "People" auch verlobt. (APA, 5.3.2024)