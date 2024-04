In Graz findet derzeit das Filmfestival statt. Robert Newald hat die Eröffnung fotografiert

Die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, ist am Donnerstag gestartet. Noch bis 9. April geht das Festival in Graz über die Leinwand. Robert Newald war bei der Eröffnung in der Helmut-List-Halle dabei. (ugc, 5.4.2024)

Eingang zur Helmut-List-Halle. Robert Newald

Der ausverkaufte Saal. Robert Newald

Moderatorin Hilde Dalik begrüßt das neue Leitungsduo, Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh. Robert Newald

Eröffnungsworte der neuen Leitung. Robert Newald

Der Große Diagonale-Schauspielpreis 2024 geht an Lukas Miko, dahinter die Laudatoren Zeynep Buyraç und Goran Rebić. Robert Newald

Dankesworte des geehrten Schauspielers Lukas Miko. Robert Newald

Eröffnungsfilm der Diagonale: "Favoriten" von Ruth Beckermann, hier mit der Klassenlehrerin Ilkay Idiskut. Robert Newald