Blick in den Austria-Fansektor. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien/Linz – Mehr Pflichtsieg geht nicht. Nach zwei Remis hat die Wiener Austria den Anspruch, am Samstag (17.00 Uhr/Sky) gegen Schlusslicht Austria Lustenau voll anzuschreiben. Als harte "Nuss", die es erst zu knacken gilt, bezeichnete Austria-Trainer Michael Wimmer den kommenden Gegner, der wohl exemplarisch für die weitere Qualifikationsgruppe steht. "Dominant auftreten zu wollen ist etwas ganz Wichtiges, etwas, das es zu erlernen gilt", sagte Wimmer über das aktuelle violette Dauerthema.

1:1 in Altach, 0:0 nach langer Unterzahl gegen Blau-Weiß Linz - der Qualigruppenstart hätte für die Favoritner ertragreicher ausfallen können. Torfestival ist angesichts des Defensivkonzepts der Elf von Andreas Heraf erneut keines zu erwarten. Wobei Wimmer meinte: "Ich erwarte sie morgen doch ein Stück weit mutiger, weil die Spiele weniger werden."

Arbeit, kein Spiel

Fünf Punkte fehlen den mitunter tief im 5-3-2 lauernden Vorarlbergern bei noch 24 zu verteilenden Zählern ans rettende Ufer. Unter Heraf hat sich Lustenau stabilisiert, vor der 1:2-Niederlage im Abstiegsduell mit der WSG Tirol zuletzt waren die Vorarlberger drei Spiele ungeschlagen. Siegesserie konnte bisher aber keine gestartet werden, in 24 Spielen gelangen zwei Erfolge. "Der Gegner muss erst bespielt werden, sie haben auch nach vorne Umschaltqualität mit Diaby und Fridrikas. Das wird eine schwierige Nuss zu knacken", sagte Wimmer über den Gegner.

Bei den "Veilchen" musste natürlich nach der verpassten Meistergruppe "das Mindset" justiert werden. Statt Schlager- warten Kampfspiele. Fußball wird in der Qualigruppe weniger gespielt als gearbeitet. "Das Thema Abstieg ist für viele Teams ein präsentes", nickte Sportchef Manuel Ortlechner am Freitag zustimmend. Aber: "Die Aufgabe, die sich einem stellt, hat man ganz einfach zu knacken. Ob es jetzt Sturm Graz ist, oder ein Defensivriegel."

So dreht sich im Trainingsplan des Qualigruppen-Spitzenreiters aktuell vieles darum, wie man tiefe Abwehrblöcke aushebelt und sich dabei nicht auskontern lässt. "Wir müssen lernen, dass wir aus der Kontrolle dann auch in die Dynamik kommen. Wenn wir das nicht erkennen, sondern warten, dann stehen wieder Zehn hinter dem Ball", sagte Wimmer. Erschwerend hinzu kommt, dass die Austria knapp ein Drittel ihrer Spiele nicht zu elft beendet hat.

Raguz im Training

Bis auf den gesperrten Youngster Moritz Wels fehlen den Violetten am Samstag nur die Langzeitverletzten. Tin Plavotic könnte sein Comeback geben. Marko Raguz, der Dauer-Patient im Sturm, trainiert aktuell laut Wimmer mit Ball auf dem Rasen, er "hat Torabschlüsse, Dribblings, natürlich alles ohne Gegnerdruck". In einer idealen Welt soll Raguz, der seit seiner Verpflichtung im Sommer 2022 noch kein einziges Pflichtspiel für die Austria absolviert hat, in der Vorbereitung für die neue Saison regulär mit der Mannschaft trainieren. Marvin Potzmann soll zur Rückrunde der Quali-Spiele wieder matchfit sein, Ziad El Sheiwi ist mittlerweile in den Trainingsbetrieb der Young Violets integriert.

Lustenau fehlt ohne Kennedy Boateng (gesperrt) und Matthias Maak (verletzt) "Kopfballstärke", wie Heraf vor dem notwendigen Umbau seiner Defensive festhielt. "Der Kader ist aber groß genug und wir werden Alternativen finden." Die Ausgangslage ist auch für den Wiener Trainer klar. "Wir gehen als absoluter Außenseiter in diese Partie. Diese Rolle werden wir aber annehmen und versuchen, in Wien zu punkten." In den beiden bisherigen Saisonduellen (2:0 und 1:0) - kam der Sieger jeweils aus Wien. 10.500 Karten waren Freitagmittag verkauft.

BW Linz und WAC peilen ersten Sieg an

Am Abend peilen Blau-Weiß Linz und der WAC (19.30 Uhr/Sky) ihren ersten Sieg in der Qualigruppe an. Während die Oberösterreicher in der Fußball-Bundesliga seit zehn Spielen sieglos sind, warten die Kärntner seit vier Partien auf einen vollen Erfolg. Für die Elf von Gerald Scheiblehner geht es darum, den Abstand von fünf Punkten auf Schlusslicht Lustenau zu vergrößern, das Team von Manfred Schmid liegt einen Zähler hinter Spitzenreiter Austria Wien.

Der Aufsteiger aus Linz erzielte in den letzten fünf Spielen lediglich einen Treffer, vergangene Woche gab es bei der Wiener Austria trotz fast 80-minütiger Überzahl nur ein torloses Remis. "Der Schwerpunkt im Training lag diese Woche auf dem Torabschluss. Da haben wir ganz offensichtlich Probleme, da muss man kein großer Fachmann sein, um das zu erkennen. Wir erspielen uns zwar viele Chancen, verwerten diese aber nicht", erklärte Scheiblehner.

Nach zwei Unentschieden in Serie hofft der Coach auf ein besseres Ergebnis. "Wir haben auch schon gezeigt, dass wir den WAC schlagen können. Mit einem Punkt wäre ich nicht zufrieden, wir wollen das Spiel gewinnen", betonte Scheiblehner. Das erste Duell entschieden die Wolfsberger im Juli mit 2:1 für sich, im Oktober gewannen die Linzer 2:0.

BW Linz hofft auf Treffer von Stürmer Ronivaldo. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Auch deshalb hat WAC-Trainer Manfred Schmid viel Anerkennung für den Gegner übrig. "Das Spiel wird kein Selbstläufer. Letzte Woche hätten sie gegen die Austria gewinnen müssen. Ich habe viel Respekt vor der Mannschaft, auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gepasst haben. Wir müssen mit 100 Prozent spielen", sagte der Wiener.

Mit den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft war Schmid nicht wirklich zufrieden. "Wir wollen uns besser präsentieren als in den letzten Spielen." Sein Team müsse entschlossener, mutiger und besser im letzten Drittel werden. In den ersten beiden Partien in der Qualifikationsgruppe gegen die WSG Tirol (1:1) und Altach (0:0) setzte es für die Lavanttaler jeweils ein Remis.

Schmids Ziel sei es, Zählbares aus Linz mitzunehmen. "Am besten drei Punkte. Wir haben in jedem Spiel seit der Teilung die Chance gehabt, zu gewinnen und diese nicht genutzt. Wir haben aber trotzdem immer gepunktet, das sagt auch etwas über unsere Qualität aus", erklärte er. Verzichten muss er dabei aller Voraussicht nach auf Florian Rieder, auch Topscorer Augustine Boakye ist angeschlagen und damit fraglich. (APA, red, 5.4.2024)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen der 25. Fußball-Bundesliga-Runde

FK Austria Wien - SC Austria Lustenau (Wien, Generali-Arena, 17.00 Uhr, SR Ebner). Bisherige Saisonergebnisse: 2:0 (a), 1:0 (h)

Austria: Früchtl - Martins, Galvao, Handl - Ranftl, Fischer, Krätzig, Guenouche - Gruber, Fitz, Vucic

Es fehlen: Wels (gesperrt), Potzmann, Asllani, El Sheiwi, Wustinger, Raguz (alle rekonvaleszent)

Lustenau: Schierl - Anderson, Grujcic, Meisl, Lins, Berger - Chato, Grabher, Gorzel - Fridrikas, Diaby

Es fehlen: Boateng (gesperrt), Maak (verletzt), Surdanovic, Devisate (beide Kreuzbandriss)

FC Blau-Weiß Linz - Wolfsberger AC (Linz, Hofmann Personal Stadion, 19.30 Uhr, SR Weinberger). Bisherige Saisonergebnisse: 1:2 (a), 2:0 (h)

BW Linz: Schmid - Tursch, Maranda, Strauss - Gölles, Koch, Briedl, Pirkl - Noß, Ronivaldo, Mensah

Es fehlen: Joao Luiz (Achillessehnenriss), Windhager, Lukse (beide rekonvaleszent)

WAC: Gütlbauer - Diabate, Omic, Baumgartner - Jasic, Altunashvili, Tijani, Scherzer - Sabitzer, Zimmermann, Ballo

Fraglich: Boakye, Rieder (beide angeschlagen)