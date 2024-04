"The True Story of Johnny Depp" auf 3sat, "Columbo - Tödliches Comeback" in ORF 2

Streamingtipps

Frederick Lau und Christoph Krutzler in der Netflix-Serie "Crooks" ab 4. April. Netflix/Stephie Lau

GANGSTERPARADE

Crooks Wegen einer antiken Goldmünze bekriegen sich gleich mehrere Gangsterbanden in Europa. Mittendrin: der ehemalige Safeknacker Charly (Frederick Lau) sowie Unterweltfahrer Joseph (Christoph Krutzler). Serienschöpfer Marvin Kren hat acht Folgen inszeniert. Netflix

BERLINER SPITZENMEDIZIN

Charité Die vierte Staffel der Krankenhausserie spielt in der Zukunft. Im Jahr 2049 hat der Klimawandel zu extremen Temperaturen geführt, und die Gesellschaft ist durch eine neue Gesundheitsreform gespalten. Die Spitzenforscherin Maral Safadi (Sesede Terziyan) muss eine Antibiotikaresistenz bekämpfen. Arte-Mediathek

MINISERIE

Sugar Privatdetektiv John Sugar (Colin Farrell) sucht im Auftrag des berühmten Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel dessen Enkelin Olivia. Während seiner Ermittlungen stößt er auf die Geheimnisse der Familie und andere Wunderlichkeiten. Apple TV+

TV-Tipps

20.15 PORTRÄT

The True Story of Johnny Depp Der Film analysiert die Biografie eines gefeierten Hollywoodstars, der als verrückter Pirat Jack Sparrow in die Filmgeschichte einging. Doch fernab der Leinwand befindet sich der Schauspieler in einer Abwärtsspirale aus Drogen, Alkohol und Schulden. Bis 21.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Zeit.geschichte: Inside Nato (1–3/3) Vor 75 Jahren, am 4. April 1949, wurde die Nato gegründet. Die Dokumentationsreihe aus dem Jahr 2019 wirft einen Blick auf die Geschichte des Militärbündnisses sowie auf Krisen und Konflikte – auch innerhalb der Allianz. Bis 22.45, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

Die erstaunlichen Fähigkeiten der Pflanzen (1+2/2) Pflanzen verfügen über Geruchs-, Geschmacks- und Berührungssinne und reagieren auf unterschiedlichste Reize. Darüber hinaus hören sie gut, können sich erinnern und Formen wahrnehmen. Einblicke in die faszinierende Welt der Pflanzen. Bis 23.30, Arte

23.30 KLASSIKER

Columbo – Tödliches Comeback (Columbo – Forgotten Lady, USA 1975, Harvey Hart) Die ehemalige Tänzerin Grace Wheeler Willis (Janet Leigh) möchte auf die Bühne zurückkehren. Ihr vermögender Mann Henry (Sam Jaffe) weigert sich jedoch, ihr Comeback zu finanzieren. Grace erschießt ihn und täuscht einen Suizid vor. Die Rechnung hat sie allerdings ohne Columbo (Peter Falk) gemacht. Bis 1.00, ORF 2

Radio-Tipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Ornella Fiorini – Cantautrice und Fußpflegerin Ornella Fiorini komponiert und arbeitet als Fußpflegerin. Bis 10.00, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Bis 12.56, Ö1

19.05 COMEDY

Thomas Maurer fragt Kafka: "Wie kommt man auf so was?" Der Kabarettist redet über Kafka. Bis 19.30, Ö1

(Oliver Mark, 6.4.2024)