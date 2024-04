"Fallout" als Serie bei Amazon Prime, Little Richard als Discokugel des Rock'n'Roll

Hier gibt es was zu sehen: Andrew Scott erfindet Patricia Highsmiths Krimiklassiker in "Ripley" ganz neu. Und der ÖVP-Mann für U-Ausschüsse Andreas Hanger beteuert in der "ZiB 2", dass es für Superreiche doch ganz sicher keine Extrawürste bei der Finanz gibt. Hier kommen die schon stark nach Wochenende klingenden Etat-Mediennews vom Freitag:

Netflix-Serie "Ripley": Ein wahrer Schurke "Hot Priest" Andrew Scott erfindet Patricia Highsmiths Krimiklassiker neu, schreibt Doris Priesching.

Jonathan Nolan über Videospiel "Fallout" als Serie Der Fan der beliebten postapokalyptischen Gameserie fand die Adaption "ehrlich gesagt einschüchternd". Start am 11. April bei Amazon Prime.

Wie Little Richard zur Discokugel des Rock 'n' Roll wurde Das facettenreiche Lebenswerk des Musikers würdigt eine Doku bei Arte.

"Stimmt nicht, dass Superreiche bevorzugt werden" Erklärbär Hanger in der "ZiB 2" und im TV-Tagebuch von Astrid Ebenführer.

Etats Agentur Dodo gewinnt dm-Etat in Österreich und elf weiteren Ländern - im Etat-Überblick.

Disney Plus will ab Juni gegen Accountsharing vorgehen Damit folgt Disney dem Vorbild des Konkurrenten Netflix, den CEO Bob Iger im Interview als "Goldstandard des Streamings" bezeichnet.

Switchlist Little Richard, "American Sniper" und "Wilde Maus": TV-Tipps für Freitag

Und jetzt: Sonniges Wochenende!