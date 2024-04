"Queens of Rap" auf Arte, Paul Lendvai verabschiedet sich vom "Europastudio", "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"

9.55 MAGAZIN

Twist: Queens of Rap – Frauen verändern den Hip-Hop Das Magazin trifft die Berliner Queen of Rap Kitty Kat, die Pariser Fotografin Maï Lucas und unter anderem die US-amerikanische Hairstyling-Legende Dionne Alexander. Bis 10.25, Arte

11.05 INTERVIEW

Europastudio: Was ist mit Deutschland los? Es diskutieren Berthold Kohler, Britta Sandberg, Cathrin Kahlweit und Kurt Seinitz. Paul Lendvai verabschiedet sich nach 44 Jahren als Diskussionsgastgeber. Bis 12.00, ORF 2

17.40 MUSIK

Das Collegium 1704 spielt Händels "Wassermusik" Das Collegium 1704 hat das beliebte Orchesterwerk im historischen Schloss Austerlitz bei Brno neu aufgezeichnet. Bis 18.25, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (No Time to Die, GB/USA 2021, Cary Joji Fukunaga) Statt den Ruhestand zu genießen, muss es James Bond angesichts globaler Gefahren noch einmal mit überlebensgroßen Bösewichten, darunter Langzeitfeind Blofeld (Christoph Waltz), aufnehmen. Cary Joji Fukunaga inszenierte das Finale von Daniel Craigs Bond-Ära als Parcours durch die Geschichte der populären Filmserie. Léa Seydoux betört als zwielichtige Begleiterin. Bis 22.50, ORF 1

Keine Zeit zu sterben:

Fegt mit James Bond durch das süditalienische Matera: Léa Seydoux in "Keine Zeit zu sterben", ORF 1, 20.15 Uhr. ORF/RTL/DANJAQ/LLC/MGM/Nicola Dove

20.15 KOMÖDIE

Vier Hochzeiten und ein Todesfall(Four Weddings and a Funeral, GB 1994, Mike Newell) Während alle Freunde um ihn rundherum zu heiraten scheinen, hält es Charles (Hugh Grant) in keiner Beziehung lange aus. Als er die Amerikanerin Carrie (Andie MacDowell) bei einer Hochzeit kennenlernt, mischen sich die Karten neu. Mike Newells vergnügliches Spiel mit Rom-Com-Elementen brachte Hugh Grant den internationalen Durchbruch. Bis 22.10, Arte

20.15 MÄNNER-STRIPTEASE

Magic Mike (USA 2011, Steven Soderbergh) Tagsüber ist Mike (Channing Tatum) ein Bauprofi, abends sorgt er unter dem Pseudonym "Magic Mike" als Stripper für Begeisterung beim weiblichen Publikum. Unter seinen Fittichen steigt auch der 19-jährige Adam (Alex Pettyfer) ins an Verlockungen reiche Geschäft ein. Von Regisseur Steven Soderbergh als Entwicklungsgeschichte mit Realismus-Touch und einem großartigen Matthew McConaughey inszeniert. Bis 22.30, Sixx

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Erlebnis Bühne: "Tristan und Isolde" Christian Thielemanns letzte Wagner-Vorstellung aus der Semperoper Dresden: Tristan und Isolde mit KS Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt in den Titelpartien. Bis 0.10, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Mozart, Schnitzel, Multikulti – Wer sind wir? Über Leitkultur diskutieren bei Claudia Reiterer Andreas Khol (ÖVP), Gebi Mair (Grüne Tirol), Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik, Autor Joesi Prokopetz, Autor Omar Khir Alanam. Bis 23.05, ORF 2

