Bayern führte als erstes deutsches Bundesland die Bezahlkarte für Asylwerber ein. APA/dpa/Sven Hoppe

Berlin – Die deutsche Regierung hat sich auf eine gemeinsame Gesetzesgrundlage für eine Bezahlkarte für Flüchtlinge geeinigt. Damit werde "der Wunsch der Länder umgesetzt", teilten die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zuvor hatten die Grünen Bedenken bei Detailfragen des Projekts.

14 von 16 Bundesländern hatten sich Ende Jänner auf ein gemeinsames Vergabeverfahren zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber geeinigt. Mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Flüchtlinge Geld an Schlepper oder an ihre Familie oder Freunde ins Ausland überweisen. Die Frage, ob eine bundesgesetzliche Regelung nötig oder sinnvoll ist, sorgte für Krach in der Ampelkoalition. Die Grünen im Bundestag hielten die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten für ausreichend. FDP-Fraktionsvize Wolfgang Kubicki drohte daraufhin mit dem Bruch der Koalition. (APA, 5.4.2024)