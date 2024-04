Muss das am Sonntagabend sein, fragt sich "Tatort"-Kritikerin Birgit Baumann

Muss das am Sonntagabend im Fernsehen sein? Wo ich mich einfach nur unterhalten lassen will." Derlei Empörung wurde früher oft in der älteren Verwandtschaft geäußert. Wenn es bei Derrick wild zuging und ein Mörder gleich zweimal zustach.

Hauptkommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) Hauptkommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec), Kommissar Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer). BR/Bavaria Fiction GmbH/Linda Gschwentner

Grauenvolle Dinge

Nun, Jahrzehnte später, beim neuen Tatort aus München (Schau mich an) stellt man mit einigem Erschrecken fest: Man hat die gleiche Frage im Kopf.

Grauenvolle Dinge passieren, denn Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) tauchen, nachdem der malträtierte Torso einer Frau gefunden wurde, ins Darknet ein. Dort sehen nicht nur sie Videos von gefolterten Frauen und gequälten Welpen. Einmal wird ein kleiner Hund mit einem Staubsauger erstickt.

Es ist schwer zu ertragen. Andererseits: Wenn es irgendwie einen Nutzen gäbe – möglicherweise, weil hinterfragt wird, wer sich so grausame Szenen reinzieht –, könnte man es nachvollziehen. Darauf aber wartet man vergeblich. Stattdessen wird immerhin ein spannender Fall mit einer überraschenden Wendung geboten. Doch er wird dem fürchterlichen Thema nicht gerecht.

Moritz Eisner gibt Hinweise aus Wien

Auf die Spur werden die Münchner Ermittler übrigens von Wien aus gebracht. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) gibt per Video Hinweise.

Aus dem Schatten tritt in diesem Tatort Kommissar Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer). Er bekommt mehr Eigenleben, was gut passt. Schließlich gehen Batic & Leitmayr bald in Pension und brauchen Nachfolger.

Kalli jedenfalls bringt sich da schon mal ganz gut in Stellung – wenngleich er eine etwas originellere Möglichkeit zur Profilierung verdient hätte als bei diesem Finale. (Birgit Baumann, 6.4.2024)