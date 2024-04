Psychotherapie haftet immer noch eine Art Tabu an, man spricht lieber nicht darüber. Doch das Unterbewusstsein ist immer stärker als der rationale Teil. Will man Verhaltensmuster ändern, muss man dorthin schauen, wo sie entstanden sind. Getty Images

Psychotherapie ist schon in Ordnung. Hat jemand ein gröberes Problem, ist das eine gute Option. Aber man selbst? Nein, das braucht man nicht. Es geht einem doch gut, man hat keinen Vogel.

So oder so ähnlich wird die Auseinandersetzung mit dem Unterbewusstsein vielfach immer noch gesehen. Bei den unter 30-Jährigen ändert sich das gerade. Aber die Generation über 40? Die wenigsten sagen offen, dass sie zum Seelenklempner gehen ...

Dabei täte die Auseinandersetzung fast allen gut. Unbewältigte Emotionen stecken nämlich nicht nur hinter Ängsten oder Depressionen. Auch Aggression, Jähzorn, Rechthaberei oder autoritäres Gehabe haben ihren Ursprung in unbewältigten Erfahrungen aus der Kindheit.

Ein Großteil der Gehirnentwicklung geschieht in den ersten Lebensjahren. Alles, was man in dieser Phase erlebt, wird als unmittelbar wahr empfunden, es gibt keine Möglichkeit der rationalen Einordnung. Man entwickelt Verhaltensmuster, die die scheinbar beste Bewältigungsstrategie sind – und die man unbewusst auch im Erwachsenenalter anwendet.

Will man die verändern, muss man die Dynamiken in der Kindheit verstehen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, man braucht sogar viel Mut, um seine dunklen Seiten zu ergründen. Das ist anstrengend und schmerzvoll. Aber die individuelle Lebensqualität bessert sich dadurch enorm. Auch wenn man sich das am Anfang nicht vorstellen kann – weil man ja gar keine Probleme hat. (Pia Kruckenhauser, 7.4.2024)