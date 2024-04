Blick auf die Skyline von Manhattan in New York. AP/Ted Shaffrey

New York - In der Region rund um die US-Millionenmetropole New York hat es ein Erdbeben gegeben. Nach Angaben der zuständigen US-Behörde hatte das Beben am Freitagvormittag (Ortszeit) eine Stärke von 4,8 und ereignete sich in einer Tiefe von 4,7 Kilometern. Das Epizentrum lag demnach im US-Staat New Jersey, etwa 65 Kilometer von New York entfernt. In Manhattan war das Beben als leichtes Grummeln zu spüren. In den US-Bundesstaaten Pennsylvania bis Massachusetts berichten Augenzeugen, Erschütterungen gespürt zu haben.

Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. New Yorks Bürgermeister Eric Adams wurde lokalen Medienberichten zufolge über die Geschehnisse informiert. Zunächst hatte es geheißen, das Beben habe eine Stärke von 5,5 aufgewiesen.

Holland-Tunnel gesperrt

Die Federal Aviation Administration (FAA) teilte den Fluggesellschaften mit, dass sie wegen des Erdbebens mit Verspätungen von 30 bis 45 Minuten für Flüge nach New York City rechnen müssen. Einige Flüge nach New York wurden auf andere Flughäfen umgeleitet, wie die Tracking-Website FlightAware berichtet. "Der Flugbetrieb wird so schnell wie möglich wieder aufgenommen", teilte die FAA mit.

Der Holland-Tunnel, der New York City unter dem Hudson River mit New Jersey verbindet, wurde sicherheitshalber für eine Inspektion gesperrt. (APA, Reuters, red, 5.4.2024)