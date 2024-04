Mikel Landa (Archivbild) hat es böse erwischt. AFP/ANDER GILLENEA

Amorebieta-Etxano – Einen Tag nach dem schweren Massensturz der Spitzenfahrer hat Mattias Skjelmose den Angriff auf das Gelbe Trikot bei der Baskenland-Radrundfahrt abgewehrt. Der Däne aus dem Team Lidl-Trek verteidigte am Freitag einen Vorsprung von zwei Sekunden auf den Deutschen Max Schachmann, vier weitere Verfolger liegen ebenfalls keine zehn Sekunden hinter Skjelmose. Die Rundfahrt endet am Samstag mit der sechsten Etappe mit Start und Ziel in Eibar.

Den Tagessieg auf dem fünften Teilstück von Vitoria-Gasteiz nach Amorebieta-Etxano holte sich der in der Gesamtwertung nun fünftplatzierte Franzose Romain Gregoire hauchdünn im Sprint vor Orluis Aular aus Venezuela sowie Schachmann. Felix Gall rollte etwas mehr als eine Minute später über die Ziellinie, der Kapitän der Decathlon-Mannschaft liegt nach fünf Etappen auf dem 68. Zwischenrang (+5:49 Min.). Der zweite Österreicher im Feld, Gregor Mühlberger (Movistar), ist vor dem Schlusstag 85.

Auf der vorletzten Etappe kam es erneut zu Stürzen. Der spanische Kletterspezialist Mikel Landa ging wie drei andere Profis etwa 94 km vor dem Ziel zu Boden. Der viermalige Tour-Vierte erlitt laut Angaben seines Teams einen Schlüsselbeinbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (APA, 5.4.2024)