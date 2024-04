Spitzenreiter ist auswärts gefordert, Glasner will Manchester City ein Bein stellen und Arsenal hat in Brighton eine schwere Prüfung

In Manchester wird es, so viel kann man prognostizieren, heiß hergehen. EPA/ADAM VAUGHAN

Manchester – Im spannenden Dreikampf um die Meisterschaft in der Premier League warten auf die Titelanwärter am Wochenende durchwegs knifflige Aufgaben. Während Spitzenreiter Liverpool am Sonntag (16.30 Uhr) im Traditionsduell beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United gefordert ist, wollen Meister Manchester City bei Crystal Palace (Samstag, 13.30) um Trainer Oliver Glasner und Arsenal bei Brighton & Hove Albion (18.30/alle live Sky) bereits tags zuvor vorlegen.

Acht Spiele vor Saisonende hat Liverpool mit 70 Punkten alles in eigener Hand, Arsenal (68) und Manchester City (67) müssen auf einen Umfaller der "Reds" hoffen. Nach dem eher mühsamen 3:1 gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United am Donnerstag ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp jedenfalls gewarnt. Es gebe verschiedene Arten, ein Fußballspiel zu kontrollieren, "und die Art und Weise, wie wir es heute kontrolliert haben, war nicht die richtige, weil wir nicht genug kreiert haben", sagte der Deutsche nach dem Pflichtsieg.

Ein besonderes Lob gab es von Klopp für den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister, der mit einem wuchtigen Schuss aus 17 Metern das 2:1 erzielt hatte. "Ein superwichtiger Spieler für uns, was für ein wunderbarer Junge", befand Klopp, und kommentierte dazu noch selbstironisch seine eigenen - offenbar mangelhaften - Spanisch-Kenntnisse: "Ich habe seinen Vater nach dem Spiel getroffen, er sagte 'Danke', ich sagte 'Gracias!' Das war das ganze Gespräch. 'Hola' habe ich auch gesagt und dann war mein Spanisch am Ende."

Herausforderung ManUnited

Das Gastspiel im Old Trafford wird für den Tabellenführer besonders schwer, vor drei Wochen setzte sich ManUnited in einem packenden FA-Cup-Viertelfinale mit 4:3 nach Verlängerung durch. "Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal vor einer ähnlichen Herausforderung stehen werden, alle Spiele sind jetzt anders, vor allem das nächste", betonte Klopp. Der Tabellensechste aus Manchester will sich nach dem bitteren 3:4 im Auswärtsspiel gegen Chelsea am Donnerstag, als Cole Palmer die Partie mit zwei Toren in der 100. und 101. Minute zugunsten der Londoner noch drehte, rehabilitieren.

Glasner könnte mit Crystal Palace in den Titelkampf eingreifen. Der Oberösterreicher trifft erstmals auf Pep Guardiola, dessen Truppe sich nach dem 2:2 im Hinspiel im Dezember inklusive Palace-Elfmeter in Minute 95 revanchieren will. Der Glasner-Club hat als Tabellen-14. einen Vorsprung von beruhigenden acht Punkten auf die Abstiegszone, bei einem ausgetragenen Spiel weniger.

Auf Arsenal wartet in Brighton ein unangenehmer sowie heimstarker Gegner. Unter Trainer Roberto de Zerbi verlor der Außenseiter in dieser Saison nur ein Spiel vor eigener Kulisse. "Sie kämpfen mit den Topclubs und haben einen prächtigen Job gemacht. Seine Art von Fußball macht das Leben für die Gegner sehr schwer, und sie spielen attraktiven Fußball", sprach Arsenal-Trainer Mikel Arteta dem Coach des Tabellen-Neunten seinen Respekt aus. (APA, 5.4.2024)