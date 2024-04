Wien – Der First Vienna FC hat in der 22. Runde der zweiten Fußballliga einen Kantersieg gefeiert. Die Döblinger schickten den SKN St. Pölten am Freitag mit 7:3 von der Hohen Warte nach Hause. Spieler der Partie war Kelvin Boateng mit vier Treffern. Die SV Ried siegte beim Kapfenberger SV mit 3:1, die Innviertler schoben sich damit vorläufig auf Rang zwei vor, 13 Punkte hinter Leader GAK, der am Samstag den DSV Leoben empfängt. Siege feierten auch Horn und Liefering.

In Wien präsentierten sich die St. Pöltener in der ersten Hälfte äußerst desolat, das Resultat waren gleich fünf Gegentreffer. Großer Nutznießer war der effektive Boateng, der in gut einer halben Stunde vier Mal netzte (6., 19., 31., 38.). Zwischenzeitlich durfte sich auch Christoph Monschein in die Torschützenliste eintragen (26.).

In Hälfte zwei schien zunächst ein Ruck durch die Niederösterreicher zu gehen, Dario Tadic erzielte das 1:5 (54.). Doch Noah Steiner per Kopf nach einem Eckball (62.) sowie erneut Monschein (68.) stoppten die Bemühungen der Gäste jäh. Diese hatten allerdings das Schlusswort: David Riegler (88.) und wieder Tadic (89.), der mit seinem 15. Saisontreffer die Führung in der Torschützenliste vom Leobener Deni Alar (14) übernahm, komplettierten das Zehn-Tore-Spektakel. Es ist die bisher torreichste Partie in dieser Zweitliga-Saison. In der Tabelle verbesserte sich die Vienna auf Rang acht, die "Wölfe" bleiben Fünfte.

Rieder Auswärtssieg

In Kapfenberg gingen die Gastgeber, die Torhüter Richard Strebinger verletzungsbedingt durch den 19-jährigen Marvin Wieser ersetzen mussten, durch ein Eigentor von Mark Große nach einem Freistoß in Führung. Nik Marinsek (18.) und David Bumberger per Kopf (30.) drehten aber noch vor der Pause die Partie zugunsten der Rieder. Philipp Pomer (86.) erhöhte in Hälfte zwei auf 3:1, das Match war damit entschieden.

Horn besiegte unterdessen Lafnitz mit 2:1. Marco Hausjell (48.) und Alexander Joppich per Freistoß (55.) sicherten den Waldviertlern drei Punkte, der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Noah Lederer (73.) kam letztlich zu spät. Horn rückte damit auf Rang sechs vor, die Lafnitzer rutschten hingegen auf Position neun zurück. Liefering gewann ebenfalls mit 2:1 beim SV Stripfing, Raphael Hofer (11.) und Gaoussou Diakite (73.) hatten die Salzburger auf die Siegerstraße gebracht. Darijo Pecirep gelang nur noch Ergebniskosmetik (94.). (APA, 5.4.2024)

Ergebnisse:

SV Stripfing - FC Liefering 1:2 (0:1)

Vienna - SKN St. Pölten 7:3 (5:0)

SV Horn - SV Lafnitz 2:1 (0:0)

Kapfenberger SV - SV Ried 1:3 (1:2)