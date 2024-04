Action ja, Tore nein. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Altach und die WSG Tirol haben in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga für das nächste Unentschieden gesorgt. Die Vorarlberger und die Tiroler trennten sich am Freitagabend mit einem 0:0. Altach fand die besseren Chancen vor, muss aber auch nach dem zehnten Pflichtspiel in Folge auf einen Sieg warten. In der Tabelle halten die Altacher und die Wattener bei je zwölf Zählern, Schlusslicht Lustenau hat vor dem Spiel bei der Wiener Austria nun sechs Punkte Rückstand.

Nach sieben Partien in der unteren Tabellenhälfte stehen nun sechs Remis zu Buche. Einzig die WSG holte in der Vorwoche in Lustenau einen für die Wattener enorm wichtigen Sieg.

Beide Trainer hatten wenig Grund für Wechsel. Bei den Wattenern setzte Thomas Silberberger auf dieselbe Elf wie bei jüngsten Erfolg im "Ländle". Joachim Standfest musste den verletzten Gustavo Santos ersetzen, abstelle des Brasilianers stürmte Atdhe Nuhiu. Der Routinier drosch den Ball nach einem gut ausgespielten Gegenstoß schon in der 4. Minute ins Netz, stand dabei aber deutlich im Abseits.

Ausgeglichene Partie

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel versuchten die Altacher, den Spielaufbau der Tiroler zu stören. Den Gästen gelangen Nadelstiche. Nik Prelec war nach einer Taferner-Vorlage auf dem Weg Richtung Altacher Gehäuse, brachte jedoch keinen Abschluss zustande (17.). Bei der Aktion verletzte sich SCR-Keeper Dejan Stojanovic an der linken Hand, Tobias Schützenauer ersetzte seinen Kollegen einige Minuten später. Bis zur Pause blieben die großen Szenen in den Strafräumen aus. Nur einmal wurde es gefährlich, der Wattener Lukas Sulzbacher klärte im eigenen Strafraum aber noch entscheidend (43.).

Standfest nahm seinen schon mit Gelb verwarnten Kapitän Lukas Jäger in der Halbzeit vom Feld, Lukas Gugganig übernahm. Eineinhalb Minuten nach Wiederanpfiff bot sich Paul Koller doppelt die Chance auf die Führung. Der Innenverteidiger versuchte es nach einer Standardsituation per Kopf und mit dem Fuß, die WSG-Akteure klärten im Verbund. Koller war auch nach einer Stunde drauf und dran, die Torsperre zu beenden. Der Kopfball des U21-Teamspielers nach einem Eckball ging aber zu zentral auf WSG-Schlussmann Adam Stejskal. Altach verstärkte den Druck, alleine die Chancenverwertung ließ einmal mehr zu wünschen übrig.

Wattens gestaltete die Partie dann wieder offener. Einmal sollte die Silberberger-Elf sogar noch treffen. Das späte Tor von Sandi Ogrinec (88.) ließ Schiedsrichter Sebastian Gishamer aber nicht gelten, er sah in der Entstehung ein Foul von Prelec an Altachs Constantin Reiner. (APA, 5.4.2024)

Ergebnis:

SCR Altach – WSG Tirol 0:0

Altach, Cashpoint-Arena, 5.110 Zuschauer, SR Gishamer.

Altach: Stojanovic (24. Schützenauer) - Ingolitsch (77. Maksimovic), Reiner, Koller, Ouedraogo - Demaku (76. Kaiba), Jäger (46. L. Gugganig), Bähre - Gebauer (72. Jurcec), Nuhiu, Fadinger

WSG: Stejskal - Sulzbacher, Bacher, Okungbowa, D. Gugganig, Schulz (85. Geris) - Taferner, Müller, Ogrinec - Prelec, Diarra (81. Buksa)

Gelbe Karten: Jäger, Koller, Nuhiu, Reiner bzw. Schulz