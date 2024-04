Die Polizei nimmt Greta Thunberg in Gewahrsam. AFP/ANP/RAMON VAN FLYMEN

Amsterdam – Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist in den Niederlanden bei einer Großkundgebung für den Klimaschutz festgenommen worden. Die 21-Jährige beteiligte sich am Samstag zusammen mit anderen Demonstranten an der Blockade einer der Hauptverkehrsstraßen in Den Haag. Die Polizei nahm sie und andere Demonstranten in Gewahrsam. Sie wurden zunächst in einem großen Bus der Sicherheitskräfte festgehalten. (Reuters, 6.4.2024)