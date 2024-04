Zu dem Gasaustritt kam es bereits am Mittwochabend. Laut OMV wurde die Sonde wieder "in einen technisch sicheren Zustand" gebracht

Das Gas ist an einer OMV-Bohrstelle im Bezirk Gänserndorf ausgetreten (Symbolbild). REUTERS/Heinz-Peter Bader

Wien/Auersthal – An der OMV-Bohrstelle zwischen Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist es bereits am Mittwochabend zu einem Gasaustritt gekommen. Die Sonde wurde schließlich von den betriebszugehörigen Experten "in einen technisch sicheren Zustand" gebracht, bestätigte das Unternehmen in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA einen Bericht der "Bezirksblätter".

An der Sonde Matzen 156 war es am Mittwoch gegen 20.00 Uhr im Zuge von Wartungsarbeiten zu einem Gas/Wasseraustritt gekommen, teilte die OMV am Samstag mit. Neben der Betriebsfeuerwehr waren weitere Feuerwehren aus der Umgebung unterstützend im Einsatz, hieß es in dem knappen Statement. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. (APA, 6.4.2024)