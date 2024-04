Mit 30 Grad könnte dieser Tage der früheste Hitzetag seit Messbeginn anstehen. APA/dpa/Martin Gerten

Wien – Wie angesagt mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist das Wochenende gestartet - mancherorts hatte es schon ab dem frühen Samstagnachmittag um die 25 Grad. Dies gilt als meteorologisch-klimatologische Grenze für einen "Sommertag". Ob, wie erwartet, tatsächlich schon dieser Tage auch der erste und diesfalls früheste Hitzetag in Österreich ansteht, wird sich erst zeigen.

Sommerliche 26,6 Grad wies jedenfalls schon ab 14 Uhr die Messstation Wien Mariabrunn auf, wie der Internetseite der Geosphere Austria zu entnehmen war. Salzburg Freisaal kam da auf 25,5 Grad, die Station beim Salzburger Flughafen auf immerhin 24,8 Grad, die Messstelle St. Pölten bereits auf 25,2. Auf 25,7 Grad brachte es vorerst die Messstelle bei der Grazer Uni/Heinrichstraße. Linz stand mit 24,6 Grad nicht viel nach, knapp davor noch Wien Hohe Warte mit 24,8 Grad. Für Eisenstadt wurden 24,2 Grad ausgewiesen.

Frühester Hitzetag am 17. April 1934

Der früheste Hitzetag mit 30 Grad in einem Kalenderjahr in Österreich liegt für die kommenden Tage also absolut im Bereich des Möglichen. Die Geosphere hatte für das Wochenende und den Montag tagsüber ungewöhnlich hohe Temperaturen prognostiziert, vereinzelt seien sogar 30 Grad möglich, besonders am Sonntag und am Montag, heißt es. Ein Hitzetag am Sonntag wäre zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord: Den bisher ersten "30er" gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg. Der zweitfrüheste Termin für einen Hitzetag war am 20. April 2018, ebenfalls in der Stadt Salzburg. Die höchsten in einem April gemessenen Temperaturen liegen in allen Bundesländern um 30 Grad und stammen fast alle erst von Ende des Monats.

Für Samstagnachmittag wurden noch viel Sonne und nur hohe Schleierwolken erwartet, so die Informationen von der Geosphere-Homepage. Die Nachmittagstemperaturen dürften 23 bis knapp 29 Grad erreichen. (APA, red, 6.4.2024)