Die Glasner-Elf ging 1:0 in Führung, musste sich aber am Ende deutlich geschlagen geben

Glasner (re.) und ein anderer Trainer. REUTERS/TONY OBRIEN

London - Manchester City ist am Samstag für Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner eine Nummer zu groß gewesen. Der englische Fußball-Meister feierte gegen die Londoner einen 4:2-Auswärtserfolg und zog damit in der Premier-League-Tabelle nach Punkten mit Spitzenreiter Liverpool gleich. Die "Reds" sind am Sonntag auswärts gegen Manchester United im Einsatz. Für Crystal Palace war es die zweite Niederlage in Folge und das fünfte Match en suite ohne Sieg.

Die Hausherren erwischten einen Traumstart und gingen durch Jean-Philippe Mateta in Führung (3.). City konterte zehn Minuten später, Kevin de Bruyne schlenzte den Ball ins Kreuzeck. Nach einer halbwegs ausgeglichenen ersten Hälfte stand die Partie nach dem Seitenwechsel klar im Zeichen der Gäste. Rico Lewis (47.), Erling Haaland (66.) und neuerlich De Bruyne (70.) fixierten den verdienten Erfolg des aktuellen Triple-Gewinners, Odsonne Édouard (86.) gelang nur noch Resultatskosmetik.

ManCity absolvierte damit eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Real Madrid. Glasners Bilanz mit Crystal Palace steht bei einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. (APA, 6.4.2024)