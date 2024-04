Dominik Baumgartner (li.) im Zweikampf mit Paul Mensah. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz - Der WAC hat die Gelegenheit auf die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga ungenützt gelassen. Bei Blau-Weiß Linz kamen die Kärntner am Samstag in der dritten Runde über ein 0:0 nicht hinaus und liegen weiter einen Punkt hinter Leader Austria Wien. Blau-Weiß wiederum wartet nun schon elf Partien auf einen vollen Erfolg und liegt sechs Zähler hinter dem WAC auf Platz vier. Der Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau beträgt fünf Punkte.

Der WAC dominierte die flotte Anfangsphase klar, hatte durch Thierno Ballo auch eine Halbchance, die aber Beute von BW-Goalie Nicolas Schmid wurde (5.). Die Hausherren arbeiteten sich danach etwas besser in eine Partie, die danach lange kaum Nennenswertes bot. Während die Linzer Defensive den Kärntnern wenig anbot, vermochte BW die wenigen Umschaltmomente nicht zu nutzen.

Vor der Pause nahm das Geschehen noch einmal etwas Fahrt auf. Nach einem der seltenen Vorträge der Linzer bei einem vermeintlichen Handspiel von WAC-Akteur Jonathan Scherzer schlug der Elferalarm an, wurde aber nicht gehört (40.). Auf der anderen Seite prallte ein Ballo-Köpfler von der Stange zurück (42.).

Mehr Aktion wurde in den zweiten 45 Minuten geboten, der Zug zum Tor nahm auf beiden Seiten Fahrt auf. Nach gut einer Stunde vergab Ronivaldo alleinstehend per Kopf die bis dahin größte Gelegenheit, der Ball ging klar am Tor vorbei (61.). Auch Julian Gölles (69.) und Simon Seidl (72.) ließen es köpfelnd an Präzision vermissen, der WAC klopfte durch Sandro Altunashvili wenig später an der Innenstange an (63.).

Im Finish waren die Linzer dem Sieg näher. Ein Gölles-Weitschuss zischte nur hauchdünn am langen Eck vorbei (85.), Joker Kristijan Dobras scheiterte per Kopf. Auch sie konnten das vierte BW-Spiel ohne Treffer in Folge letztlich nicht verhindern. (APA, red, 6.4.2024)

Blau-Weiß Linz - Wolfsberger AC 0:0. Linz, Hofmann Personal Stadion, 5.000, SR Weinberger.

BW Linz: Schmid - Tursch (70. Pasic), Maranda, Strauss, Pirkl - Krainz (46. Gölles), Koch (86. Dobras), Briedl - Mensah, Ronivaldo (69. Feiertag), Noß (56. S. Seidl)

WAC: Bonmann - Veratschnig, Diabate, Baumgartner, Scherzer - Jasic, Leitgeb, Altunashvili (68. Tijani) - Sabitzer (81. Omic), Röcher (81. Zimmermann), Ballo (62. Karamoko)

Gelbe Karten: Tursch, Noß bzw. Diabate