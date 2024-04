Kostakova holt sich den Titel. FRBMedia/ChristopherBlank

Wien - Das Comeback von Fadi Merza im Boxring ist geglückt. Der 46-jährige ehemalige Thaibox-Champion gewann Samstagabend in Wien im Rahmen der Bounce Fight Night seinen Mittelgewichtskampf im klassischen Boxen gegen den 20 Jahre jüngeren Bosnier Kenan Catic nach sechs Runden einstimmig nach Punkten. Michaela Kotaskova krönte sich im Anschluss erstmals zur Weltmeisterin. Die für Österreich boxende, gebürtige Tschechin besiegte die Argentinierin Erica Juana Gabriela Alvarez.

Die amtierende Südamerikameisterin musste nach einer Schlagserie von Kotaskova in der zehnten und letzten Runde aufgeben. Die 32-Jährige blieb damit auch in ihrem achten Profikampf unbesiegt (6 Siege, 2 Unentschieden) und erhielt dafür im Weltergewicht den WM-Gürtel des Verbands WBF. Davor hatte sich die Serbin Nina Pavlovic per Punktsieg gegen die Deutsche Nicole Wesner den Weltmeistertitel im Leichtgewicht gesichert.

Merza forderte im Anschluss an seinen Kampf Ex-Boxer Marcos Nader, der ihm das Comeback ermöglicht hatte, zum Duell heraus. (APA, 7.4.2024)