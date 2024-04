Wildes Finish in Kärnten. APA/GERT EGGENBERGER

Die beiden Underdogs in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga haben in einer turbulenten Partie die Punkte geteilt. Austria Klagenfurt und der TSV Hartberg trennten sich am Sonntag in Klagenfurt mit 2:2 (1:2) und holten damit in der dritten Meistergruppen-Runde jeweils den ersten Punkt. Andrew Irving rettete den Kärntnern in der 98. Minute mit einem verwandelten Elfmeter das Remis.

Hartberg war durch einen Elfmeter von Maximilian Entrup (25.) und den starken Dominik Prokop (45.+1) zweimal in Führung gegangen, Kosmas Gkezos (28.) und Irving schafften zweimal den Gleichstand. Damit ist Hartberg auch nach sieben Bundesliga-Duellen mit Klagenfurft weiter sieglos (fünf Niederlagen, zwei Remis).

Probleme

Klagenfurt stellte die Hartberger Abwehr in der ersten halben Stunde vor große Probleme. Torjäger Sinan Karweina fand gleich in der Startphase zwei ganz große Chancen vor, schoss aber drüber (6.) und köpfelte daneben (7.). Die Elf von Markus Schopp zeigte danach ebenfalls gute Offensivaktionen und ging schließlich mit einem umstrittenen Elfmeter in Führung. Jannick Robatsch zog im Strafraum leicht an Prokop, der zu Boden ging. Entrup verwertete den Strafstoß sicher (25.).

Nur drei Minuten später gelang Gkezos der verdiente Ausgleich, als er im Anschluss an einen Freistoß den Ball aus kurzer Distanz ins Netz donnerte (28.). Hartberg bekam die muntere Partie aber besser in Griff und wurde im Finish der ersten Hälfte mehrmals richtig gefährlich. Ein Schuss von Ruben Providence streifte die Latte (43.), ehe in der Nachspielzeit die Führung gelang. Einen Kopfball von Jürgen Heil konnte Torhüter Philip Menzel noch parieren, Prokop staubte aber erfolgreich ab (45.+1). Entrup hatte danach sogar noch die Chance zum dritten Treffer (45.+5).

Nachspielzeit

Hartberg nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit. Die Steirer erspielten sich einige Chancen auf die Vorentscheidung, die vielleicht größte vergab ÖFB-Teamstürmer Entrup, der an Menzel scheiterte (62.). Die Gäste hatten auch Glück, dass Schiedsrichter Florian Jäger eine Rote Karte gegen Heil nach VAR-Check zurücknahm (75.).

In der Schlussphase stemmte sich Klagenfurt gegen die Niederlage und kam auch in aussichtsreiche Situationen. Jonas Arweiler (72.), Christopher Wernitzing (81.) und Sky Schwarz (82.) konnten diese nicht nutzen, mit der letzten Aktion allerdings belohnte sich das Team von Peter Pacult noch. Nach einem Freistoß räumte Hartberg-Torhüter Raphael Sallinger im Luftkampf Nicolas Binder aus dem Weg, den Elfmeter verwertete Irving sicher. (APA, 7.4.2024)

Fußball-Bundesliga (25. Runde) - Meistergruppe (3. Runde):

SK Austria Klagenfurt - TSV Hartberg 2:2 (1:2). Klagenfurt, 28 Black Arena, 3.125, SR Jäger.

Tore:

0:1 (25.) Entrup (Foul-Elfmeter)

1:1 (28.) Gkezos

1:2 (45.+1) Prokop

2:2 (98.) Irving (Foul-Elfmeter)

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Wimmer, Robatsch (58. Schwarz) - Bonnah, Besuschkow (58. Irving), Benatelli, Cvetko (58. Wernitznig), Schumacher (83. Jaritz) - Binder, Karweina (46. Arweiler)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Steinwender, Bowat - Diakité - Frieser (78. Fillafer) , Prokop (78., Rotter), Kainz (85. Halwachs), Providence (64. Kröpfl) - Entrup

Gelbe Karten: Binder, Cvetko, Menzel, Trainer Pacult bzw. Providence, Heil, Sallinger