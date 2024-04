19.40 REPORTAGE

Re: Die A380 kommt zurück – Aufwecken eines Riesenfliegers Die A380 ist der größte Passagierjet der Welt. Drei Jahre nach der angekündigten Ausmusterung zeichnete sich ein unerwartetes Comeback ab. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Wundermittel Was taugen medizinische Wundermittel? Diese Frage stellt zum Auftakt eines Themenabends die Doku Ozempic & Co, gefolgt von Das Geschäft mit Vitamin D (21.05) und Die Tricks der Diätindustrie (21.55). Zum Abschluss kommt mit der Dokumentation Geschäftsmodell Selbstheilung (22.45) die Alternativmedizin auf den Prüfstand. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Sommer im April – wie geht es der Landwirtschaft? / Legales Cannabis in Deutschland – Auswirkungen auf Österreich. / 25 Millionen – wer sind die Menschen, die Engelhorns Erbe verteilen? Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTARFILM

Die Dohnal (A 2019, Sabine Derflinger) Johanna Dohnal war ab 1956 in der SPÖ aktiv, ab 1979 Staatssekretärin für Frauenfragen und von 1990 bis 1994 Frauenministerin. Als erste Feministin in einer europäischen Regierung erzielte sie weitreichende Erfolge für die Rechte der Frauen und war oft das Ziel von Anfeindungen. Die Regisseurin Sabine Derflinger spürt in ihrem Porträt auch der Privatperson nach und schlägt eine Brücke ins Heute. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Zwischen Orient & Okzident Venedig würdigt Marco Polo mit einer großen Ausstellung im Palazzo Ducale, und die erste Klima-Biennale Wien widmet sich 100 Tage lang den akuten Themen des globalen Wandels und der Klimakrise. Ab 23.15 ist die Doku Im aufrechten Gang über den einstigen Bestsellerautor Johannes Mario Simmel zu sehen, der am 7. April 100 Jahre alt geworden wäre. Bis 0.00, ORF 2

22.35 WESTERN

Duell am Missouri (The Missouri Breaks, USA 1976, Arthur Penn) Beim Erscheinen von Kritik und Publikum geschmäht, erlaubt die zeitliche Distanz ein gnädigeres Urteil für das Western-Gipfeltreffen, in dem Marlo Brando als aberwitziger Killer eine vergleichsweise zurückhaltend agierenden Jack Nicholson ins Visier nimmt. Bis 0.40, Arte

Wird als Killer angeheuert: Marlon Brando in "Duell am Missouri", Arte, 22.35 Uhr. © 1976 Metro-Goldwyn-Mayer Studi

23.00 THRILLER

Auf der Jagd (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Der zum Tode verurteilte Dr. Richard Kimble flieht, um seine Unschuld zu beweisen. Andrew Davis verdichtete eine erfolgreiche Fernsehserie der 60er-Jahre in über zwei Stunden Spannungskino. Den Arzt auf der Flucht gibt Harrison Ford. Bis 1.30, Kabel 1

0.45 MAGAZIN

Ewige Jugend (Youth, I/F/CH/GB 2015, Paolo Sorrentino) Zwei alte Freunde, der eine Komponist (Michael Caine), der andere Filmemacher (Harvey Keitel), machen in Paolo Sorrentinos sarkastischer Tragikomödie eine Luxuskur in der Schweiz. Bis 2.40, MDR

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um Bubbles und Parallelwelten, die Nato im Visier und Archie Shepp. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

15.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Weltlabor Traisental: die k. u. k. Waffenproduktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit dem Schriftsteller Martin Prinz. Mo–Fr, jeweils bis 16.00, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Ruanda: Dreißig Jahre nach dem Grauen Angehörige der Hutu-Mehrheit töteten ab April 1994 in nur hundert Tagen über eine Million Menschen, die meisten von der Tutsi-Volksgruppe. Die Wunden sind immer noch frisch. Bis 19.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 8.4.2024)