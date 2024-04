Der neue "Tatort" kommt aus München und darum geht es: In einem Abwasserkanal unter dem Münchner Hauptbahnhof finden Arbeiter einen weiblichen Torso. Bei ihren Ermittlungen stoßen Batic (Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Hammermann (Ferdinand Hofer) im Internet auf verstörende Gewaltvideos. Die Fälle scheinen miteinander in Verbindung zu stehen und schnell wird klar, dass es möglicherweise bald schon einen weiteren Mord geben könnte.

Hauptkommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Hauptkommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) mit Erika Reiser (Katja Bürkle). BR/Bavaria Fiction GmbH/Linda Gschwentner

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl bekommen Verstärkung: Austro-Ermittler Harald Krassnitzer ist beim 95. gemeinsamen Einsatz des Duos in München mit von der Partie - zumindest kurz, um über Tierquälerei zu berichten. Für Regie und Drehbuch ist Christoph Stark verantwortlich.

Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) soll seinen Münchner Kollegen helfen. BR/Bavaria Fiction GmbH/Linda Gschwentner

"Tatort"-Kritikerin Birgit Baumann schreibt im TV-Tagebuch des STANDARD: "Aus dem Schatten tritt in diesem Tatort Kommissar Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer). Er bekommt mehr Eigenleben, was gut passt. Schließlich gehen Batic & Leitmayr bald in Pension und brauchen Nachfolger. Kalli jedenfalls bringt sich da schon mal ganz gut in Stellung – wenngleich er eine etwas originellere Möglichkeit zur Profilierung verdient hätte als bei diesem Finale."

BR/Bavaria Fiction GmbH/Linda Gschwentner

Auf stern.de resümiert Julia Mäurer: "Der 'Tatort' ist nichts für schwache Nerven. Wer am Sonntagabend Serien wie die Netflix-Produktion 'Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer' schauen und danach entspannt einschlafen kann, darf gern einschalten. Alle anderen gucken vielleicht lieber 'Fack Ju Göthe 2' auf Sat.1."

Und wie sehen Sie die Folge? Top oder Flop? (red, 7.4.2024)