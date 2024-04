Russland Dammbruch in Orsk: Tausende auf der Flucht

Nach dem Dammbruch nahe der russischen Stadt Orsk an der Grenze zu Kasachstan sind tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Sintflutartige Regenfälle zusammen mit der Schneeschmelze hatten den Damm am Fluss Ural zum Einsturz gebracht