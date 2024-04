Ehrgeiz, Hoffnung, Enttäuschung, Liebe und Möbel: Macherinnen und Macher versprechen "einen Werbefilm, so einzigartig wie die Familie selbst"

Wien/Hollywood - Just am 1. April gab XXXLutz wie berichtet bekannt, dass sich die Familie Lutz vom XXXLutz verabschiedet, das neue Ziel der Werbefamilie: In Hollywood groß rauszukommen.

Aus dieser Idee ist ein 20-minütiger Film im Stile einer Mockumentary entstanden, ersonnen und umgesetzt von XXXLutz, Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. und der Filmproduktion R&. "Da aber nicht immer alles Glamour ist was glänzt, ergibt sich ein lustiges Abenteuer voller Ehrgeiz, Hoffnung, Enttäuschung, Liebe und Möbel. Ein Werbefilm, so einzigartig wie die Familie selbst", bewerben die Macherinnen und Macher die Produktion in einer Aussendung.

"Familie Putz goes Hollywood - Der Film", Premiere ist am 8. April um 19.55 Uhr Puls4, Joyn und Puls 24. Credit: DMB, XXXLutz

Die Premiere des Films findet am 8. April um 19.55 Uhr auf Puls4, Joyn und Puls 24 statt. Die Erkenntnis der Reise nach Hollywood ist wenig überraschend: Zuhause ist es doch am schönsten, so die Botschaft.

XXXLutz TV-Spot 2024 – Familie Putz goes Hollywood

XXXLutz Österreich

Die Kampagne sei "ganz im Stil einer Netflix-Serie gehalten" und besteht aus einem halben Dutzend Folgen in Form von TV-Spots mit den Hollywood-Erlebnissen der Familie Putz sowie einem Filmplakat. Zu sehen ist die neue Kampagne für einige Wochen im TV, Kino, HF, Print und Online. (red, 8.4.2024)