Der 36-jährige Serbe löst den Schweizer Federer ab. Insgesamt steht Djokovic 420 Wochen an der Spitze der Weltrangliste

Djokovic zog an Federer vorbei. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

London – Tennisstar Novak Djokovic ist seit Montag die älteste Nummer eins in der ATP-Weltrangliste. Der Serbe schnappte seinem Ex-Dauerrivalen Roger Federer die Bestmarke weg, und das mit 36 Jahren und 321 Tagen. Der Schweizer war einen Tag jünger, als er im Sommer 2018 letztmals an der Spitze war. Djokovic steht nun insgesamt 420 Wochen ganz vorne, was ebenso eine Bestmarke darstellt wie der Gewinn von 24 Grand-Slam-Titeln.

Sebastian Ofner verbesserte sich im Ranking auf Platz 44. Der Steirer machte gegenüber der Woche zuvor drei Ränge gut. Für den in der Monte-Carlo-Qualifikation gleich in der 1. Runde gescheiterten Dominic Thiem ging es um sechs Positionen zurück, der Niederösterreicher ist jetzt 97. Bei den Frauen fiel Österreichs Nummer eins, Julia Grabher, auf den 130. Platz zurück, Sinja Kraus ist nur noch 222. (APA, sda, 8.4.2024)

ATP-Weltrangliste vom 8. April 2024

1. (1.) Novak Djokovic (SRB) 9725 Punkte

2. (2.) Jannik Sinner (ITA) 8710

3. (3.) Carlos Alcaraz (ESP) 8645

4. (4.) Daniil Medwedew 7165

5. (5.) Alexander Zverev (GER) 5415

6. (6.) Andrej Rublew 4890

7. (7.) Holger Rune (DEN) 3795

8. (10.) Hubert Hurkacz (POL) 3665

9. (9.) Grigor Dimitrow (BUL) 3540

10. (8.) Casper Ruud (NOR) 3465

weiter:

44. (47.) Sebastian Ofner (AUT) 1056

97. (91.) Dominic Thiem (AUT) 635

124. (119.) Jurij Rodionov (AUT) 495

164. (166.) Filip Misolic (AUT) 380

209. (210.) Lukas Neumayer (AUT) 289

216. (218.) Dennis Novak (AUT) 282

WTA-Weltrangliste vom 8. April 2024

1. (1.) Iga Swiatek (POL) 10.835 Punkte

2. (2.) Aryna Sabalenka 8045

3. (3.) Coco Gauff (USA) 7205

4. (4.) Jelena Rybakina (KAZ) 5848

5. (5.) Jessica Pegula (USA) 4870

6. (7.) Maria Sakkari (GRE) 4195

7. (8.) Zheng Qinwen (CHI) 3995

8. (9.) Marketa Vondrousova (CZE) 3895

9. (6.) Ons Jabeur (TUN) 3658

10. (10.) Jelena Ostapenko (LET) 3438

weiter:

130. (123.) Julia Grabher (AUT) 586

222. (201.) Sinja Kraus (AUT) 335

333. (335.) Tamira Paszek (AUT) 199