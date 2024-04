Im STANDARD erschien im Dezember ein Artikel zum Trend "Coffee-Badging". Laut Artikel heißt dies, nur kurz ins Büro zu gehen (und dann nach Hause), weil dies als Anwesenheitstag zähle. Der Artikel enthält den Satz: "In Deutschland gibt es dazu sogar eine Studie: Laut Remote-Anbieter Owl Labs praktizieren 38 Prozent der in Deutschland Arbeitenden Coffee-Badging." 38 Prozent der Arbeitenden!!!!!

In Österreich haben meines Wissens nach die meisten Leute einen Job, der kein Home-Office zulässt (oder der Chef kein HO zulässt) oder bestimmte Regelungen (x volle Bürotage/ x Anwesenheitsstunden). Wenn in meiner Arbeit viele Leute eine Regelung wie "jede beliebte Anwesenheitszeit im Büro zählt wie ein voller Tag" existierte, würde HR diese sofort abschaffen, wenn zuviele Leute die ausnutzen würden. Kann mir jemand (gemäß dem Prinzip "extraordinary claims require explanations") erklären, wie eine solch hohe Zahl in Deutschland zustandekommen kann? Sind dort die Home-Office-Gesetze extrem arbeitnehmerfreundlich?