Bei der Planung eines Städtetrips gilt es, eine gute Unterkunft mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Ein günstiger Flug wäre auch nicht schlecht, und natürlich wäre es schön zu wissen, in welchen Städten es nach einem anstrengenden Sightseeing-Tag ein erfrischendes Bier gibt – eines, das nicht gleich ein Loch ins Reisebudget reißt.

Für ein günstiges Bier in einem Lokal muss man weit in den Osten Europas reisen. Getty Images/iStockphoto

Hier kommt die jüngste Untersuchung der Reisebuchungs-Website Omio gerade recht. Mithilfe der Lebenshaltungskosten-Datenbank Numbeo hat man die günstigsten und teuersten Städte für ein Bierchen in Europa ermittelt. Als Maßeinheit hat man das englische Pint, was nicht ganz einem Krügerl entspricht, herangezogen.

Deutliches Ost-West-Gefälle

Das Ranking wird von Minsk angeführt. In der Hauptstadt von Belarus kostet ein Pint nur etwas mehr als einen Euro. Weit weniger als hierzulande eine Cola bei McDonald's. Aber wer will schon in die "letzte Diktatur Europas" reisen, nur weil dort das Bier billig ist? Deshalb lieber flugs weiter zur nächsten "Billigbier-Stadt" auf der Liste: Chişinău. In der Hauptstadt Moldawiens kostet das Pint 1,30 Euro. Zu sehen gibt's dort zum Beispiel den Arcul De Triumf, der dem Pariser Triumphbogen in nichts nachsteht, die Kathedrale der Stadt aus dem 19. Jahrhundert und der sieben Hektar große "Park der Liebenden" (Stefan-der-Große-Park).

Auf Rang drei landet Baku, wo das Pint unwesentlich mehr als in Chişinău kostet, laut Omio nur 1,35 Euro. Platz vier geht an die georgische Hauptstadt Tiflis (1,69 Euro), Platz fünf an die armenische Hauptstadt Jerewan (1,83 Euro).

Auf der anderen Seite des Rankings liegen vor allen nordeuropäische Länder. Island hat bereits den Ruf, teuer und eiskalt zu sein, aber die Naturwunder, die es dort zu sehen gibt, sind die knapp über zehn Euro pro Pint in Reykjavik vielleicht auch wert. Ähnliches gilt für die nächsten beiden Orte auf der Liste, Oslo (Norwegen) und Helsinki (Finnland). Dort muss man 9,49 bzw. 7,98 Euro pro Bier berappen. Die Top fünf werden von London (7,85 Euro) und Monaco (7,48 Euro) vervollständigt. (red, 11.4.2024)

Hier noch einmal ein Überblick über die europäischen Städte mit den billigsten Pints:

Die europäischen Städte mit den teuersten Bierchen: