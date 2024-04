Das Gesundheitssystem kränkelt. Lange Wartezeiten für Patient*innen, fehlendes Personal (Ärzt*innen, Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und Angehörige in den MTD-Berufen bzw. MAB-Berufen, Sanitäter*innen, Psycholog*innen) in den Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Und das, obwohl ca. 11-12% des BIPs in das Gesundheitssystem gesteckt wird. Welche konkreten Maßnahmen braucht es Ihrer Meinung nach, um das Gesundheitssystem zu retten?