Der Mann war Freitagabend nach einer privaten Feier in Mayrhofen von der Zemmbachbrücke in eine Schlucht gestürzt. Er konnte nur noch leblos aufgefunden werden

Die Polizei fand den 19-Jährigen nur noch leblos vor. APA/EVA MANHART

Ein 19-Jähriger ist bei einem Sturz in die Tiroler Zemmschlucht tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Unglück hatte sich demnach bereits am Freitagabend in Mayrhofen im Zillertal ereignet.

Gegen 22.50 Uhr soll der junge Niederländer dort nach einer privaten Feier bei völliger Dunkelheit entlang der Zillertal-Bundesstraße gegangen sein. Aus unbekannter Ursache sei er dann von der Zemmbachbrücke in die darunterliegende Schlucht gestürzt. Andere Partygäste verständigten die Polizei. Der Mann konnte aber nur noch leblos in der ca. 50 Meter tiefen Schlucht aufgefunden worden. Die Leiche wurde schließlich von Bergrettung, Wasserrettung und Feuerwehr geborgen.

Eine Obduktion ergab keine Indizien auf Fremdverschulden. Laut Zeugenangaben war der junge Mann wohl "beeinträchtigt" gewesen, sagte ein Polizeisprecher zur APA und verwies gleichzeitig auf noch ausstehende Obduktionsergebnisse. (red, APA, 8.4.2024)