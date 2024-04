Der offizielle Live-Podcast der Nasa zur Sonnenfinsternis am 8. April.

Am 8. April 2024 ist eine totale Sonnenfinsternis über Mexiko, mehreren US-Bundesstaaten bis nach nach Kanada zu sehen. NASA

Am Montagabend unserer Zeit geht in Nordamerika und in Mexiko ein astronomisches Spektakel über die Bühne, das sich aber auch aus der Ferne beobachten lässt: Um 19 Uhr startet der Livestream zur totalen Sonnenfinsternis. Wenn der Vollmond von der Erde aus gesehen direkt vor die Sonne tritt, kommt es im sogenannten "Pfad der Totalität" zu einer vollständigen Verdeckung der Sonne, die je nach Standort wenige Sekunden bis rund sieben Minuten anhält.

Die US-Weltraumagentur Nasa nennt die Sonnenfinsternis ein "kosmisches Meisterwerk" und wird über die gesamte Dauer einen Livestream bereitstellen. "Sonnenfinsternisse haben eine ganz besondere Kraft", sagte Nasa-Chef Bill Nelson im Vorfeld. "Sie bewegen die Menschen und lassen sie einen tiefen Respekt für das Universum erfahren."

Intensive Vorbereitungen

An der mexikanischen Westküste wird das Ereignis seinen Anfang nehmen und dann über mehrere US-Bundesstaaten hinweg bis nach Kanada weiterziehen. Der Höhepunkt wird um 21.30 Uhr unserer Zeit stattfinden. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen für die totale Finsternis auf Hochtouren. Erst im Oktober des Vorjahrs war eine ringförmige Sonnenfinsternis in den westlichen US-Bundesstaaten zu beobachten, bei der die Sonne nicht vollständig verdeckt wird. Öffentliche Bibliotheken und andere Einrichtungen begannen daher bereits im Herbst mit der Verteilung entsprechender Schutzbrillen für beide Ereignisse. Auch viele Wissenschafterinnen und Wissenschafter stehen bereit, da eine Sonnenfinsternis etwa ganz besondere Sonnenbeobachtungen ermöglicht. Die Nasa misst und dokumentiert die Sonnenfinsternis unter anderem mit Flugzeugen und Ballons.

Für die nächste totale Sonnenfinsternis in Österreich dauert es leider bis zum 3. September 2081. Eine partielle Sonnenfinsternis ist aber hierzulande am 29. März 2025 zu sehen. Die nächste Chance auf eine totale Sonnenfinsternis in Europa gibt es am 12. August 2026 auf der Iberischen Halbinsel. (red, 8.4.2024)

Noch ein Peckerl vor dem Spektakel: In Houlton in Maine fertigte der Tattooladenbesitzer Dawn MacDonald am Sonntag noch einige Tattoos zur Sonnenfinsternis an – eine lebenslange Erinnerung an ein historisches Ereignis. AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE

Eine Amateurastronomin justiert in Mazatlan, Mexiko, noch ihr Teleskop, um einen guten Blick auf die Sonnenfinsternis zu gewinnen. AP/Fernando Llano

Im US-Bundesstaat Maine fanden bereits am Vorabend der Sonnenfinsternis Feierlichkeiten zur totalen Finsternis statt – etwa mit einem Feuerwerk in Houlton, das im "Pfad der Totalität" liegt. AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE Radler