Angespannte Lage beim FC Everton. AFP/PAUL ELLIS

London - Der abstiegsgefährdete englische Fußball-Club FC Everton ist in der Premier League mit einem weiteren Punktabzug belegt worden. Das gab die Liga am Montag bekannt. Wegen Verstößen gegen die Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln wurden dem Verein aus Liverpool erneut zwei Punkte abgezogen. Damit fallen die Toffees auf den 16. Tabellenplatz und haben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der FC Everton kündigte an, Einspruch gegen die Strafe einzulegen.

Die Verstöße beziehen sich auf den dreijährigen Bewertungszeitraum bis zur Saison 2022/23. Zuvor waren die Toffees in der laufenden Spielzeit bereits mit dem Abzug von sechs Punkten bestraft worden, die sich aus ähnlichen Verstößen im Zeitraum bis zur Saison 2021/22 ergaben. Ursprünglich betrug die Strafe sogar zehn Punkte. Nach Einspruch von Everton wurde sie allerdings im Februar auf sechs Zähler reduziert.

Nach den geltenden Regeln dürfen die Vereine der Premier League innerhalb von drei Jahren maximal 105 Millionen Pfund (etwa 120 Mio. Euro) Verlust machen. Eine Kommission war zu dem Ergebnis gekommen, dass Everton diesen Betrag im Zeitraum bis zur Saison 2021/22 um knapp 20 Mio. Pfund (knapp 23 Mio. Euro) und im Zeitraum bis zur Spielzeit 2022/23 erneut um 16,6 Mio. Pfund (ca. 19,4 Mio. Euro) überschritten habe. (APA; 8.4.2024)