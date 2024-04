Außerdem eine Reportage über Chancen für den Traumjob in Paris, eine Doku über Irlands wilden Westen und "Willkommen Österreich"

19.40 REPORTAGE

Re: Mein Traumjob in Paris Naye und Merouane, die in Saint-Denis, einem Vorort im Norden von Paris, die 9. Klasse besuchen, träumen von einer Karriere im Journalismus und in der Modebranche. Für Jugendliche wie sie, die aus sozial benachteiligten Vierteln kommen, scheinen solche Ziele unerreichbar. Doch dann bietet ihnen der Verein "Viens voir mon taf" mit Praktikumsplätzen eine Chance. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

The Nice Guys (USA 2016, Shane Black) Der Privatdetektiv Holland March (Ryan Gosling) und der Geldeintreiber Jackson Healy (Russell Crowe) tun sich zusammen, um eine verunglückte Pornodarstellerin zu finden. Regisseur Shane Black huldigt dem 70er-Jahre-Chic, cooler Soundtrack inklusive. Bis 22.40, Kabel 1

20.15 DOKUMENTARFILM

Frauen der NS-Zeit Der Rolle von Frauen in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs wird meist wenig Beachtung geschenkt. Der Film beleuchtet mit Interviews und Archivmaterial ihre Einbindung in die Todesmaschinerie der Nazis und ihre aktive Mittäterinnenschaft, von der Einzeltat bis zur Beteiligung am Massenmord. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Irlands wilder Westen – Grüne Insel, graue Wüste Nicht den Pubs und grünen Wiesen, sondern der Tierwelt und den spektakulären Steinformationen und Karstlandschaften im rauen Westen Irlands ist die Universum-Doku gewidmet. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Die Themen bei Susanne Schnabl sind die Spionageaffäre um Egisto Ott, die Fake-News-Flut bei Wahlen und der Parteien-Wildwuchs in Innsbruck. Bis 22.00, ORF 2

Kämpft mit seiner neuen Partei Rise Mzansi gegen Korruption: Axolile Notywala in der Doku "Südafrika – Wie Korruption ein Land ausplündert", Arte, 21.50 Uhr. Foto: Vincent Productions

21.50 SCHWERPUNKT

Themenabend: Südafrika, Ruanda – 30 Jahre später 1994 fanden in Südafrika die ersten allgemeinen Wahlen statt, die das Ende der Rassentrennung bedeuteten. Die Doku Südafrika – Wie Korruption ein Land ausplündert zeigt, wie lebensgefährlich der Kampf gegen das System der Bestechlichkeit ist. Danach folgen Mandelas heimliche Krieger (22.50) über den militärischen Arm der ANC, die Doku Einer von tausend Hügeln (23.50) und das dieses Mal Südafrika gewidmete Magazin Tracks East (1.15). Bis 1.45, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Singer-Songwriter Olli Schulz, der Satiriker Jan Böhmermann und die Sprachwissenschafterin Oksana Havryliv sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer:_Mit Gott an die Macht (1/3) Die dreiteilige Doku spürt dem weltweiten Erstarken des evangelikalen Christentums nach. Im Fokus des ersten Teils steht der Gründer Billy Graham. Danach nimmt ab 23.15 die Doku 1979 – Ursprung der Gegenwart (1/2) das Jahr 1979 als markanten Wendepunkt historischer Entwicklungen in den Blick. Bis 0.10, ORF 2