Die Sujets gibt es als Plakate, auf Stickerkarten, als Website "neinzugewalt.at", auf Social Media und als Radiospots. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Bundesregierung hat eine zwei Millionen Euro schwere Informationskampagne gestartet, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor jeglicher Form von Gewalt in den Mittelpunkt zu rücken. Ansprechen wolle man einerseits die Betroffenen, andererseits aber auch Erwachsene, wurde bei der Präsentation am Montag in einem Wiener Jugendzentrum erklärt. "Nein zu Gewalt" läuft seit Anfang April. Es sei die erste österreichweite derartige Kampagne, hieß es.

Die Sujets – die abgebildeten Kinder wurden durch künstliche Intelligenz (KI) generiert – gibt es als Plakate (auch speziell für Schulen), auf Straßenbahngarnituren, auf Stickerkarten, Freecards, als Website "neinzugewalt.at" (wo auch Materialien bestellt werden können), auf Social Media und als Radiospots. "Hol Hilfe!" lautet eine der Botschaften bei Verdacht auf Schläge, sexuellen Missbrauch oder Mobbing, aber auch "Schau hin!", "Frag nach!", "Hör zu!" und "Nimm's ernst!".

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) verwies auf die drei Säulen Prävention, Hilfe und Sanktionen für die Täter. Um Ersteres gehe es nun, womit man einem langjährigen Wunsch von Experten und Kinderschutzorganisationen nachkomme. Man wolle Erwachsene für Anzeichen von Gewalt sensibilisieren und Kindern und Jugendlichen die Botschaft vermitteln: "Niemand darf euch wehtun, und Gewalt ist niemals rechtfertigbar."

SPÖ fordert mehr Investitionen

"Ihr seid nicht allein, und ihr habt Ansprechstellen überall in eurer Nähe", benennt Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) die Kernbotschaft der Kampagne. Es gehe aber auch darum, ein generelles Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen, dass Gewalt niemals okay sei. Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) strich die ressortübergreifende Zusammenarbeit an der Kampagne hervor.

Die Bundesjugendvertretung (BJV) wies anlässlich der Präsentation in einer Aussendung darauf hin, dass Österreich bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtekonvention noch immer in Verzug sei. Gefordert wurde etwa ein bundesweites Kinderschutzgesetz aus, das verbindliche Qualitätskriterien vorgeben soll.

SPÖ-Kinderrechte-Sprecher Christian Oxonitsch forderte mehr als nur Werbeausgaben, nämlich Investitionen in die Kinderschutzzentren, Fortbildungen für Lehrpersonen und Burschenarbeit. Neos-Jugendsprecher Yannick Shetty sprach sich für konkrete Maßnahmen zum physischen und psychischen Schutz von Kindern und Jugendlichen aus. (APA, 8.4.2024)