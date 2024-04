Freunde und Familie von K Padmarajan hoffen inständig, dass er auch seine 239. Wahl verliert. Denn der 65-jährige Inder ist überzeugt: Einen Wahlerfolg würde er nicht verkraften. "Ich bekäme einen Herzinfarkt", sagt er. Früher als Spinner ausgelacht, werde er zusehends erkannt, respektiert und interviewt. Und genau dafür betreibt er den gesamten Aufwand, dafür investiert er seit 1988 viel Zeit und Geld. Padmarajan will durch verlorene Wahlen seinen Rekord ausbauen und die Aufmerksamkeit nützen, um jeder Inderin und jedem Inder zu zeigen, dass jeder zu Wahlen antreten könne.

Die Reise in Rekordbücher begann für Padmarajan vor seinem wenige Quadratmeter großen Shop in der indischen Kleinstadt Mettur im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Im Shop wurden damals Reifen geflickt – und mittlerweile auch homöopathische Medizin verkauft –, vor dem Shop sei immer schon politisiert worden. Als er einmal sagte, er wolle selbst antreten, hätten ihm seine Freunde klarmachen wollen, dass dies nur mächtige Personen könnten. Padmarajan, der nebenher noch für eine Lokalzeitung schreibt, hat seinen Punkt mittlerweile bewiesen – 238 Mal.

6.273 Stimmen

Wie viele Stimmen er bisher bekam, kann Padmarajan nicht sagen. Umgerechnet knapp 110.000 Euro soll er insgesamt aber an Gebühren hingelegt haben. 2011 heimste er bei Lokalwahlen immerhin 6.273 Stimmen ein. Dabei fordert er die Leute stets aktiv auf, nicht für ihn zu wählen. Wahlkampf betreibt er keinen, sehr wohl aber schüttle er Hände, stelle sich vor und ermutige Menschen, das nächste Mal doch an seiner Stelle zu kandidieren. Je sechs Mal stellte er sich der Wahl zum indischen Präsidenten und Vizepräsidenten, 32 Mal versuchte er (nicht) in die erste, 50 Mal (nicht) in die zweite Kammer Indiens einzuziehen, etliche Male kandidierte er auf lokaler Ebene.

Wenn heuer im April und Mai erneut das indische Parlament gewählt wird, tritt er gleich in zwei Wahlkreisen an. Denn aktuell sei Aufmerksamkeit für Demokratie so wichtig wie nie zuvor, betont er immer wieder – ohne die autokratischen Tendenzen des Premiers Narendra Modi direkt anzusprechen. Auch Modi ist übrigens in Padmarajans vollständigem und laminiertem Gegner-Fotoalbum verewigt. Bleibt zu hoffen, dass es Padmarajan gut verkraftet, wenn er erfährt, dass er die Wahl zum Kopf des Tages im STANDARD gewonnen hat. (Fabian Sommavilla, 10.4.2024)