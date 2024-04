Der Österreicher kam nach einem Monat Verletzungspause in der 81. Minute ins Spiel. In der Nachspielzeit traf Inter zum 2:1 gegen Udine

Inter bejubelte den Sieg. REUTERS/Alberto Lingria

Udine – Inter Mailand hat beim Comeback von Marko Arnautovic spät einen 2:1-Sieg bei Udinese eingefahren. Davide Frattesi traf am Montagabend beim abstiegsbedrohten Außenseiter erst in der 95. Minute entscheidend für den Meister in spe. Arnautovic kam in der 81. Minute für Marcus Thuram aufs Feld, beim Siegestreffer hatte der 34-Jährige seinen Beine im Spiel. Inter liegt in der Tabelle der Serie A sieben Runden vor Saisonende 14 Zähler vor Milan an der Spitze.

Udinese lag nach einem Treffer von Lazar Samardzic (40.) zur Pause voran, Hakan Calhanoglu glich zehn Minuten nach Seitenwechsel per Elfmeter (55.) aus. Die Nerazzurri fanden dann lange kein Mittel gegen den Abwehrriegel der Hausherren. Auch Arnautovic konnte zunächst keine Akzente setzen, ehe er das 2:1 einleitete. Lautaro Martinez traf nach einem Fersler des Wieners die Stange, Frattesi staubte ab.

Arnautovic hatte sich vor fast exakt einem Monat im Spiel gegen Bologna eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. (APA, 8.4.2024)